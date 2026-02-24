Rudiger sorpreso a mangiare uova in panchina durante Osasuna-Real Madrid: compagni increduli

Il Real Madrid sarà impegnato domani sera in Champions League nella sfida valida per il ritorno dei playoff che valgono l'accesso agli ottavi contro il Benfica. Una partita che i ragazzi di Arbeloa giocheranno dopo aver perso l'ultimo turno di campionato sabato contro l'Osasuna in trasferta. Nel corso di questo confronto le telecamere hanno inquadrato un momento insolito che stava accadendo nel corso della partita in panchina.

Le immagini mostrano Antonio Rüdiger che a un certo punto mangia qualcosa, ma cosa? Guardando bene si tratta di uova soda che il difensore tedesco, non in campo, aveva conservato alla perfezione all'interno di un contenitore che conservava proprio dalle parti della sua postazione. Rudiger fa un solo boccone lasciando senza parole i suoi compagni di squadra, nello specifico Trent Alexander-Arnold che non crede ai suoi occhi quando guarda quelle uova che Rudiger gli aveva anche offerto. Sicuramente Rudiger sapeva che non sarebbe mai sceso in campo in quella partita.

Mangiare un uovo sodo “come snack” rappresenta un alimento completo, ed è sicuramente indicato, non nel momento in cui si sta giocando. Ecco perché Rudiger era già consapevole che non avrebbe mai messo piede sul terreno di gioco. Ma quali sono i benefici delle uova per un calciatore in questo caso? L’ultimo pasto, prima della partita, viene chiaramente fatto 3 ore prima della partita, poi diciamo esistono i pasti di “attesa” e sono prevalentemente zuccheri (come banana, frutta secca, oppure ora vanno di moda le ‘Haribo').

Rudiger è stato tormentato dagli infortuni in questa stagione e la sua assenza in difesa si è fatta sicuramente sentire. Il 14 febbraio è però tornato in campo contro la Real Sociedad ed è probabile che Arbeloa, dopo averlo lasciato in panchina con l'Osasuna, possa pensare di schierarlo titolare domani sera nella sfida col Benfica. Nel frattempo il tedesco sta recuperando al meglio e tra un uovo e l'altro si concentra per ritrovare la forma migliore per consentire al Real di riavere in difesa il suo leader attualmente anche in scadenza di contratto a giugno.