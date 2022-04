Rüdiger al Real Madrid, fumata nera per la Juve: la commissione per gli agenti è pazzesca Stipendio da 9 milioni di euro a stagione (per i prossimi quattro) e una ricca commissione per i procuratori. Le cifre e i dettagli del contratto di Rüdiger con il Real Madrid mettono i brividi e spiazzano tutti. Compresa la Juve, che aveva messo gli occhi sul tedesco.

Per i giornali sportivi spagnoli è tutto fatto: Rüdiger ha chiuso l’accordo con il Real Madrid, manca solo l’annuncio ufficiale.

Antonio Rüdiger non andrà alla Juventus. Il difensore tedesco in scadenza di contratto con il Chelsea ha già trovato un'altra squadra, il suo futuro è in Spagna. Dove? Al Real Madrid. I quotidiano iberici danno per fatta l'operazione e indicano anche le cifre della trattativa che hanno spiazzato la concorrenza. È stato come fare all-in e chiamare banco, manca solo la firma ma l'intesa è stata stretta e blindata. Carlo Ancelotti, a caldo dopo il rocambolesco 4-3 con il Manchester City, fece una battuta e ci scherzò su ma gongolava all'idea di avere in squadra uno dei più forti centrali in Europa.

Intesa raggiunta, manca solo l'annuncio del Real

Niente da fare per i bianconeri, che pure avevano preso in considerazione l'opportunità di consegnare a Massimiliano Allegri un calciatore di esperienza internazionale, forte, abituato a competere su certi livelli e, soprattutto, con mentalità e carattere raffinati nella "palestra" della Premier League. L'ex romanista farà i bagagli, lascerà Londra e si dirigerà in Spagna dove lo attendono una squadra e un club molto forti, abbastanza da potersi permettere di soddisfare commissioni molto alte per convincere (anche) gli agenti del calciatore. Un esborso ritenuto eccessivo e soprattutto non in linea con la necessità da parte dei bianconeri di contenere i margini di spesa. L'epoca CR7 ha lasciato un segno profondo, il resto lo ha fatto la pandemia che ha assestato un duro colpo agli introiti.

Da avversario in Champions a colonna della prossima difesa: Rüdiger ha chiuso l’intesa con il Real Madrid.

I dettagli dell'accordo: contratto e stipendio

Tutto fatto? Sì, secondo quanto annunciato dal quotidiano "Marca" mettere nero su bianco è solo una formalità. Tanto che la data dell'annuncio ufficiale sembra essere molto vicina nel tempo. Con ogni probabilità si attenderà il ritorno della semifinale di Champions per dare evidenza alla cosa. Conta che tutto sia a posto e definito: le parti hanno discusso e trovato un'intesa in base a una formula che la stessa Juventus non ipotizzava di contro-bilanciare: Rüdiger firmerà un contratto di quattro anni e percepirà uno stipendio di 9 milioni di euro a stagione, oltre ad altri otto in bonus.

La ricca commissione promessa agli agenti di Rüdiger

Al massimo dei premi, in un solo anno potrebbe portare a casa un tesoretto di 17 milioni. A far saltare il banco, però, è ancora un'altra voce inserita nella bozza che andrà vidimata. Per gli agenti del giocatore è prevista una commissione ricca, da 15 milioni di euro.