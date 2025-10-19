Royston Drenthe colpito da ictus cerebrale, l’ex calciatore del Real Madrid ha 38 anni

L’ex calciatore olandese Drenthe, che ha giocato sia con il Real Madrid che in Premier League con l’Everton, è stato ricoverato in ospedale a causa di un ictus.

L'ex calciatore del Real Madrid Royston Drenthe è stato colpito da un ictus. L'olandese, che ha 38 anni, è attualmente ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. La notizia è stata riportata dall'account Instagram dell'FC Der Rebellen, squadra di ex calciatori professionisti che lo annovera tra le sue fila. Drenthe è stato per tre stagioni calciatori del Real Madrid, mentre da due anni è un apprezzato opinionista della televisione olandese.

Il comunicato sulle condizioni di Drenthe

Insieme a una bella foto sorridente dell'ex calciatore è stato scritto un comunicato sull'accaduto e si è ragguagliato sulle condizioni di Drenthe: "Venerdì scorso, Royston Drenthe ha avuto un ictus. Drenthe è attualmente in cura ed è in buone mani. La squadra e le persone coinvolte sperano in una guarigione tranquilla. La famiglia di Royston chiede pace e privacy in questo periodo, in modo che possano fornirgli il supporto e lo spazio di cui ha bisogno per la sua guarigione".

La carriera di Royson Drenthe: il picco con il Real Madrid

Drenthe è stato un grande talento calcistico, ma in larga parte inespresso. Ha giocato in giro per il mondo: è stato calciatore in Inghilterra, in Russia, in Turchia, negli Emirati Arabi, naturalmente in Olanda, ed ha vestito la maglia del Real Madrid. Sei anni fa ha lasciato il calcio, dopo il ritiro è stato anche un cantante rap.

Da un paio d'anni è uno degli opinionisti di Ziggo Sports, televisione olandese. In carriera ha vinto una Liga e una Supercoppa di Spagna con il Real Madrid e un Europeo Under 21 con la nazionale Oranje. Con la nazionale maggiore ha disputato solo una partita.