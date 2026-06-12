Marcelo si ritrova tra gli scontri fuori dallo stadio ai Mondiali: la polizia lo scorta in salvo

Paura per Marcelo ai Mondiali: l’ex Real Madrid scortato in salvo dalla polizia durante gli scontri fuori dallo stadio Azteca.

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Le ultime immagini pubbliche di Marcelo lo ritraggono entusiasta e sorridente sugli spalti dello stadio Azteca per assistere al match inaugurale dei Mondiali di calcio. La serata della partita tra il Messico e il Sudafrica si è rivelata però un incubo per l'ex calciatore di Real Madrid e Brasile, che è finito per essere coinvolto in una violenta rissa. L'unica colpa del 37enne è stata quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Provvidenziale l'intervento della polizia, che lo ha tratto in salvo senza nessuna conseguenza.

Marcelo rischia grosso nella partita inaugurale dei Mondiali

E pensare che era stato lo stesso Marcelo a rendere di dominio pubblico la sua presenza in Messico per l'inizio del torneo iridato. Molto felice l'ex calciatore che oltre a vedere il match vinto dai padroni di casa, ne ha approfittato per partecipare ad alcune iniziative commerciali. Ore molto attive dunque per l'ex esterno che dopo essersi goduto la sfida stava per tornare presso la sua residenza, ma è stato costretto a rivedere i suoi piani. All'esterno dello stadio sono scoppiati dei tafferugli tra i manifestanti con la polizia che è dovuta necessariamente intervenire. Proprio in previsione della possibilità di queste iniziative di gruppi sociali e contestatori, che a quanto pare hanno fatto ricorso anche a lancio di oggetti ecc, più di mille agenti erano stati dislocati nei dintorni dell'Azteca.

Cosa fa Marcelo oggi dopo il calcio

Un grosso spavento per Marcelo, con gli addetti alla sicurezza che sono riusciti ad evitare che finisse proprio nella zona più calda, scortandolo via e riportandolo alla sua vettura. Fortunatamente nonostante il rischio corso, nessuna conseguenza per Marcelo che potrebbe nei prossimi giorni seguire anche altre partite di questa competizione mondiale. Non bisogna dimenticare che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nella scorsa annata dopo i trionfi con il Real e la chiusura al Fluminense, Marcelo si è dedicato esclusivamente alla sua vita imprenditoriale. Con la sua società DOZE gestisce anche dei club di calcio, oltre ad aver fondato una squadra che milita nella Kings League. in Spagna poi ha anche dei centri benessere con sua moglie, oltre a collaborazioni storiche con Adidas e altri brand. Anche per questo non può mancare in appuntamenti calcistici di questo calibro.