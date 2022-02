Rovesciata alla Pelé per il 4-3, l’Atletico vince all’89’ un match folle con il Getafe L’Atletico Madrid ha conquistato un successo fondamentale nella corsa alla Champions, decisivo per il 4-3 al Getafe un gol in rovesciata all’89’ di Hermoso.

A cura di Alessio Morra

Una partita pazzesca, una di quelle che può cambiare in positivo l'indirizzo di una stagione. L'Atletico Madrid ha colto un pesantissimo successo contro il Getafe, che ha battuto per 4-3 (un punteggio che dà sempre l'idea di un match epico). E il gol decisivo i Colchoneros lo hanno realizzato all'89' e Hermoso lo ha segnato con una rovesciata meravigliosa, una giocata alla Pelé.

L'Atletico Madrid è quinto, finisse il campionato oggi non giocherebbe la Champions dopo un decennio, ed è reduce dal 4-2 subito dal Barcellona. Il derby con il Getafe è insidioso, ma Simeone e i suoi devono riscattarsi. La chance di mettere subito la partita sui binari giusti c'è al 9′ ma Suarez sbaglia il rigore. Poco male penserà il ‘Cholo' poco dopo, perché nell'arco di otto minuti tra il 19′ e il 27′ l'argentino Correa realizza una doppietta. Il Getafe si rimette in corsa con un gol dell'ex Roma Borja Mayoral esattamente alla mezz'ora.

Poi diventa protagonista Enes Unal, che trasforma due calci di rigori in cinque minuti e prima dell'intervallo è 3-2 Getafe. Match ribaltato. Ma nemmeno il primo tempo può dichiararsi chiuso con il vantaggio del Getafe perché al 49′, e cioè al quarto di recupero, Cunha realizza il 3-3. Sfida in parità.

Leggi anche Virginia Torrecilla ha battuto il cancro ed è tornata a giocare: accolta con un tributo da brividi

La ripresa è giocata all'inizio a ritmi altissimi, poi l'Atletico resta in 10. Un uomo in meno per oltre mezz'ora, rosso a Felipe al 58′. Quel successo fondamentale sembra sfuggire, ma come il suo allenatore l'Atletico non molla mai e all'89' realizza il gol da tre punti, quello del 4-3. Mario Hermoso si inventa una rovesciata che strappa applausi, anzi una standing ovation, al Wanda Metropolitano. Una rovesciata che ricorda quella di Pelé in Fuga per la Vittoria. In Spagna giocheranno con il cognome di Hermoso, che significa bello, per commentare il successo dell'Atletico e il gol capovaloro, ma ciò che conta è il risultato finale, l'Atletico supera ancora il Barcellona e si rimette a tiro del Betis.