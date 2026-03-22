Mattia Furlani beffato sul più bello ai Mondiali di Atletica: argento per l’azzurro, vince Baldé

Mattia Furlani ci ha creduto, ma sul più bello è stato superato dall'inaspettato risultato Gerson Baldé. L'atleta italiano ha conquistato la medaglia d'argento ai Mondiali di atletica indoor di Torun, cedendo dunque lo scettro conquistato nel 2025. Un risultato comunque assai prestigioso per Mattia, che per la settima volta consecutiva sale sul podio di un evento major.

L'ottimo risultato di Mattia Furlani ai Mondiali di atletica

L’atleta classe 2005 ha condotto una gara autorevole mantenendosi sempre nelle prime posizioni e lottando contro i soliti noti, tra cui Saraboyukov. Al quinto salto Mattia Furlani è salito letteralmente in cattedra facendo registrare 8.39 metri, ovvero il suo personal best. Un risultato importante che gli ha permesso di portarsi in testa con un discreto vantaggio.

Baldé sorprende tutti con un salto eccezionale

La pressione sulle spalle di Saraboyukov si è fatta sentire, e infatti sono arrivati altri due salti nulli, che non gli hanno impedito di chiudere comunque al terzo posto. A sorpresa a beffare tutti, e in primis Furlani, è stato il portoghese Gerson Baldé. Dopo una gara non eccezionale, con salti lontani da quelli dei primi ecco l’impresa: 8.46 per il lusitano che ha staccato l’azzurro e tutti gli altri.

Niente da fare per Furlani, medaglia d'argento

Furlani ha provato a rispondere a Baldé, ma il suo ultimo tentativo si è rivelato nullo. Niente da fare dunque per Mattia che può comunque ritenersi soddisfatto della sua prova che gli permette di allungare la striscia di risultati di altissimo livello. Al di là della mancata conferma al vertice dei Mondiali di atletica indoor, l'atleta azzurro ha confermato il suo status lottando fino alla fine per la medaglia più importante. Appuntamento alle prossime gare, quando sarà ancora lui uno degli atleti da battere.