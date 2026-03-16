MJF trapassa la guancia di Page con una siringa e vince: si esagera nel match per il titolo AEW

L'AEW, ovvero l'All Elite Wrestling, cerca in tutti i modi di tenere testa alla più reclamizzata e seguita WWE, e per farlo ricorre a tutti i mezzi possibili, puntando soprattutto su quello che succede sul ring piuttosto che sullo storytelling al di fuori: dunque enfasi massima sull'azione, spinta fino all'estremo con l'utilizzo anche di strumenti offendenti non proprio leciti. Perfino di siringhe da infilare nella guancia dell'avversario, fino a trapassarla da parte a parte, in un bagno di sangue. Ovvero quello che è avvenuto per porre fine al match per il titolo mondiale tra MJF e Adam Page, vinto dal primo nella maniera più ‘pulp' possibile.

Cosa è successo nell'incontro per il titolo AEW tra MJF e Page: una siringa infilzata in guancia

Il momento shock, che ha lasciato inorridito lo stesso pubblico sia nella Crypto.com Arena di Los Angeles che di fronte alla TV, è andato in scena – ovviamente scritto a tavolino e fatto in modo da evitare grossi danni al malcapitato Page – durante ‘AEW Revolution' di domenica scorsa. Nel main event dello show trasmesso in pay-per-view, Maxwell Jacob Friedman (campione del mondo AEW) ha difeso il titolo contro "Hangman" Adam Page in un brutale ‘Texas Death Match', ovvero un incontro senza squalifiche, senza conteggi fuori dal ring e senza limiti di tempo, in cui la vittoria si ottiene solo per KO o sottomissione.

Insomma, già da prima si sa che finirà molto male per uno dei due lottatori. Qua è finita malissimo, visto che quando i due già erano abbondantemente coperti di sangue, MJF ha preso una siringa e l'ha infilzata attraverso la guancia di Page. Per rendere la scena ancora più impattante, il 30enne wrestler americano ha premuto lo stantuffo, in modo da schizzare del liquido dall'altro lato e dimostrare che davvero la siringa aveva trapassato da parte a parte la guancia del suo avversario. Mentre il volto di Page era una maschera di sangue, il pubblico presente reagiva con gemiti di disgusto e orrore.

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Il match è stato descritto come uno dei più violenti in AEW e non si fa fatica a crederlo guardando le immagini: stavolta gli sceneggiatori, ma anche i lottatori che si sono prestati, hanno davvero esagerato. MJF ha dunque conservato il titolo e non ci potrà essere rivincita, visto che al momento della firma del contratto Page si era impegnato in tal senso in caso di sconfitta. Una siringa e via…