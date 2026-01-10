Rooney vede suo fratello e si commuove in diretta tv: ha appena scritto la storia del calcio

Il Macclesfield ha scritto la storia del calcio inglese eliminando il Crystal Palace dalla FA Cup: per una squadra di sesta divisione inglese è il miglior traguardo mai raggiunto, un momento in grado di far emozionare anche i colossi del calcio. L'impresa è avvenuta sotto gli occhi di Wayne Rooney, spettatore interessato perché sulla panchina del piccolo club siede suo fratello minore John. La riunione di famiglia è stata toccante e l'ex stella del Manchester United ha versato qualche lacrima prima di cominciare l'intervista.

Non avrebbe mai immaginato di vivere un momento simile perché ciò che è accaduto sul campo ha davvero pochi precedenti. L'ex giocatore si è preso qualche momento per asciugarsi le lacrime prima di abbracciare suo fratello che per una volta si è preso tutti i riflettori oscurando perfino una grande stella come Wazza.

Rooney in lacrime dopo l'impresa del fratello

Pensava di non essere visto, ma le telecamere lo hanno ripreso mentre con la mano si asciugava gli occhi bagnati dalla commozione. Dopotutto è impossibile restare impassibili davanti all'impresa del Macclesfield: 117 posizioni lo separano dal Crystal Palace, eppure ha eliminato i detentori del trofeo dalla FA Cup come se fosse la cosa più facile del mondo. Davanti alle telecamere Rooney si è lasciato andare: "Mi sto davvero emozionando. Vedere mio fratello raggiungere questo obiettivo, anche se non è da molto tempo che allena. È un vero successo quello che ha fatto oggi". John allena la squadra solo da luglio, subito dopo il suo ritiro dal calcio professionistico.

Non è stato facile per lui crescere all'ombra di Wayne Rooney che a 16 anni era già all'Everton ed era considerato uno dei più grandi talenti d'Inghilterra. Suo fratello minore ha giocato per due anni proprio al Macclesfield, fino al 2010, prima di volare in MLS dove ha giocato con New York Red Bulls e Orlando City. Ma ha scritto la storia da allenatore, regalando a tutti la favola più incredibile della FA Cup.