Ronaldo si pavoneggia, Matic si prende la rivincita e lo provoca: “Cristiano tutto ok?” Atmosfera rilassata al Manchester United con Matic che ha voluto riservare un messaggio a Cristiano Ronaldo, dopo la vittoria dell’amichevole in famiglia.

A cura di Marco Beltrami

Che aria tira al Manchester United? Le costanti indiscrezioni su uno spogliatoio non particolarmente compatto hanno accompagnato i Red Devils per tutta questa prima parte di stagione. In molti in particolare non avrebbero gradito il peso notevole di Cristiano Ronaldo in campo e fuori. Le cose però nelle ultime settimane, anche grazie all'arrivo del neo manager Rangnick, forse si sono un po' sistemate. Se i risultati sono positivi, anche l'atmosfera sembra essere più rilassata rispetto all'ultimo periodo targato Solskjaer.

I Red Devils sono reduci da una striscia di 3 vittorie di fila in campionato, con 4 successi e due pareggi nelle ultime 6 considerando anche la Champions. Come spesso accade quando i risultati sono positivi, tutto va per il meglio anche fuori e probabilmente il gruppo si è ricompattato. Alcuni segnali in tal senso arrivano anche dai post su Instagram dei calciatori alle prese con gli allenamenti in vista degli impegni durante le festività, con il Boxing Day alle porte e la trasferta da non sottovalutare in casa del Newcastle.

Negli ultimi giorni proprio Cristiano Ronaldo si è mostrato in una foto che ormai è diventata un grande classico su Instagram, ovvero quella post-partitella di fine allenamento. In due occasioni CR7 si è lasciato immortalare con i suoi compagni in una posa simpatica e celebrativa, con la didascalia a sottolineare la vittoria sul resto dei compagni. Una situazione che si verificava spesso anche alla Juventus, con questi scatti che spesso e volentieri raccoglievano i commenti simpatici dei protagonisti che si prendevano in giro.

C'è però qualcuno che probabilmente non ha proprio digerito qui ripetuti "winning team" pubblicati da Ronaldo con posa spavalda, a pavoneggiarsi del successo. Si tratta di Nemanja Matic, che ha aspettato il momento giusto per prendersi la rivincita. Oggi infatti al termine della seduta di lavoro è stata proprio la sua squadra a battere quella capeggiata da Cristiano Ronaldo nella solita partitella. Ecco allora la foto celebrativa, con un messaggio rivolto proprio al grande sconfitto: "Cristiano tutto ok?". L'attaccante avrà uno stimolo in più in vista del prossimo match interno.