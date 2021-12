Mason Greenwood a disagio con Cristiano Ronaldo: convivenza difficile, la richiesta è chiara Mason Greenwood ha risentito dell’eccessiva influenza di Cristiano Ronaldo nello spogliatoio del Manchester United e per questo avrebbe manifestato la volontà di partire.

A cura di Marco Beltrami

L'influenza di Cristiano Ronaldo nello spogliatoio è notevole. Il peso specifico del portoghese all'interno del gruppo non è un mistero, come confermato d'altronde anche da Bonucci e Chiellini dopo il suo addio alla Juventus. Figuriamoci dunque al Manchester United dove è tornato in pompa magna, con la speranza di far fare un'ulteriore salto di qualità al gruppo. Le cose però non sono andate finora nel migliore dei modi, almeno a livello collettivo, visto che nonostante i suoi gol la sua squadra non è riuscita a restare in scia della vetta della Premier, distante 14 punti, E c'è chi sembra aver anzi risentito dell'arrivo di CR7, al punto da lamentarsene.

Si tratta di Mason Greenwood, ovvero uno dei talenti dei Red Devils ennesimo prodotto delle giovanili del Manchester United. Più nel vivo del progetto nella scorsa stagione, in quest'annata il classe 2001 capace di giocare sia come ala destra che come terminale offensivo, non è riuscito a trovare spazio con costanza. Nelle ultime uscite in campionato ha collezionato due panchine e poco più di 40′. Le cose non sembrano essere cambiate dal passaggio da Solskjaer a Rangnick, che finora non ha avuto modo di lanciarlo da titolare in Premier. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna e in particolare dal quotidiano El Nacional, Greenwood avrebbe palesato il proverbiale "mal di pancia".

Oggetto della discussione è l'influenza considerata "negativa" da parte di Cristiano Ronaldo. L'arrivo del campione portoghese ha ulteriormente tolto spazio al giovane inglese, e il fatto che possa giocare sempre e comunque, anche in caso di precedenti prestazioni non brillanti, non è gradito a Greenwood. Anche la convivenza in campo non è semplice perché, CR7 è molto pressante in termini di richieste ai suoi compagni di reparto soprattutto nei confronti dei più giovani. Una serie di fattori che hanno spinto il classe 2001 a prendere in considerazione l'ipotesi di partire, come sembra destinato ad accadere a Cavani e Martial (tra l'altro questi due giocatori e il connazionale di Ronaldo, Bruno Fernandes sarebbero gli altri giocatori che risentono dell'eccessivo peso di CR7 nello spogliatoio). Sulle sue tracce ci sarebbero già il Barcellona, e pare che anche la Juventus abbia drizzato le antenne di mercato.