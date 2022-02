Ronaldo perde colpi ed è invitato a ritirarsi, la risposta: “Giocherò altri 4 o 5 anni” Cristiano Ronaldo ha segnato soltanto un gol nel 2022: gli arriva l’invito esplicito a ritirarsi. Ma il portoghese ha ben altre idee.

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo è una macchina consacrata all'allenamento e al successo, ma gli anni passano anche per un super atleta come lui. Lo scorso 5 febbraio ne ha compiuti 37 ed è più che comprensibile che il portoghese non possa continuare a tenere gli standard elevatissimi in fatto di reti segnate cui aveva abituato. Da qua a realizzare soltanto un gol nel 2022, quando sono ormai passati due mesi, tuttavia ce ne passa.

Il Manchester United si è un po' rialzato in campionato grazie alle ultime due vittorie di fila, ma la classifica è quella che è – quarto posto a 17 punti dal City capolista – e il match di ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid si preannuncia un ostacolo molto duro dopo il pareggio acciuffato nel finale al Wanda Metropolitano grazie alla rete del giovanissimo Elanga.

Per andare avanti, in quella Champions che il cinque volte Pallone d'Oro ritiene essere il suo giardino, servirebbe il vecchio Ronaldo, quello che segnava gol a pacchi ed era determinante al livello più alto, non il Cristiano avulso dal gioco e perennemente nervoso di questi ultimi mesi. Il problema è che secondo alcuni quel Ronaldo d'annata non tornerà mai più e neanche una copia accettabile. È il parere di Frank Leboeuf, secondo il quale l'ex juventino farebbe bene a ritirarsi adesso, per non sporcare il ricordo delle sue gesta.

"Penso che ci sia un momento in cui devi pensare: ‘cosa devo fare della mia vita e della mia carriera?' – ha detto a Espn l'ex difensore del Chelsea e della Francia – Forse è tempo che Cristiano Ronaldo in questo finale della sua carriera si chieda e abbia una discussione con se stesso, e forse con alcuni membri della sua famiglia, per sapere cosa deve fare per il resto della sua carriera, se c'è un futuro nella sua carriera. Non voglio guardare Ronaldo e avere pietà, dopo averlo visto al top per così tanti anni. Non voglio che sia un giocatore normale. È stato un giocatore eccezionale per così tanto tempo. Preferirei che rinunciasse alla sua carriera al vertice invece di provare a giocare per altri due o tre anni e non essere il giocatore di una volta".

Parole dure, cui Ronaldo ha replicato indirettamente in un'intervista a DAZN in cui ha detto chiaramente che vuole continuare a giocare per anni, altro che ritirarsi: "Se sono in un club e faccio parte di una Nazionale che mi dà la possibilità di vincere ancora, perché no? So che non giocherò per molti altri anni, si spera per altri quattro o cinque anni, vedremo. Ma voglio vincere di più. Seguo la mia strada, lavorando quotidianamente, cercando ancora di migliorare in ogni modo e prendendomi cura di me stesso sia fisicamente che mentalmente. Soprattutto continuo a godermi quello che faccio". Con buona pace dei suoi detrattori.