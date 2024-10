video suggerito

Ronaldo mortifica la Juve per sfottere Szczesny: “Ti sei dovuto ritirare per andare in una big” La rimpatriata tra Cristiano Ronaldo e Wojciech Szczęsny a margine di Polonia-Portogallo ha dato l’occasione al campione portoghese per piazzare una battuta che mortifica la Juventus, declassata al rango di piccolo club. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Sabato sera si è giocata a Varsavia Polonia-Portogallo, match vinto dai lusitani 3-1. Nel tabellino dei marcatori è entrato – l'età avanza ma le abitudini non cambiano – anche Cristiano Ronaldo, autore della seconda rete della squadra allenata da Roberto Martinez, che adesso comanda a punteggio pieno il proprio girone di Nations League. Ronaldo era di ottimo umore e quando ha incrociato nel ventre dello stadio Wojciech Szczęsny non ha resistito a rifilargli una battuta sarcastica, che tuttavia ha finito per tirare in mezzo anche la Juventus, club in cui hanno condiviso lo spogliatoio per tre anni. "Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club", sono state le parole del 39enne portoghese, abbastanza mortificanti per la società bianconera, evidentemente declassata dal cinque volte Pallone d'Oro al rango di piccolo club.

Ronaldo a Szczesny: "Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club". Juve snobbata

L'incontro tra Ronaldo e Szczesny è stato molto caloroso, Cristiano non si è sottratto alla foto con i figli del portiere polacco, uno dei quali è suo grande tifoso: "Ma non preoccuparti, non lo dirò a nessuno". Baci e abbracci tra i due ex compagni in bianconero, che a Torino hanno giocato assieme per tre stagioni, tra il 2018 e il 2021, vincendo due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppe italiane. "Sono andato al Barcellona", gli dice Szczesny, che qualche settimana prima di annunciare il (provvisorio) ritiro era stato dato per vicino proprio alla squadra di Ronaldo, l'Al Nassr. "Lo so. Sei contento?", gli risponde Cristiano. "Sì, incredibile", gli dice Tek. A quel punto CR7 piazza la sghignazzata finale: "Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club".

Szczesny peraltro nella sua carriera oltre a quella della Juventus ha vestito anche le maglie di Arsenal e Roma, ugualmente accomunate nel sarcasmo di Ronaldo. Adesso per il 34enne polacco inizia un'altra esperienza ad alto livello col Barcellona, che mai avrebbe pensato di poter vivere, quando lo scorso 27 agosto aveva annunciato il ritiro per stare vicino ai suoi cari: "Il mio corpo si sente ancora pronto per le sfide, il mio cuore non c'è più. Sento che in questo momento è arrivato il momento di dedicare tutta la mia attenzione alla mia famiglia", aveva detto in quell'occasione.

Poi è arrivato l'imprevisto che ha scombussolato tutti i piani di Szczesny, ovvero l'infortunio di ter Stegen che ha posto fine alla stagione del portiere titolare dei blaugrana. A quel punto si è presentata la classica occasione cui difficilmente si poteva dire no: "Ero felice del mio ritiro, ma essere felice non è sufficiente nella vita. Quando senti la sfida…".