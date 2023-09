Ronaldo lo rifà e cancella Cristiano dal calcio: nel suo 11 ideale c’è posto per tutti, non per Cr7 Il Fenomeno si è divertito a stilare la sua formazione migliore di sempre della storia del calcio. Ci sono Buffon, Maldini, Zico, Pelé, Maradona. Anche lui stesso, ma non Cristiano relegato in seconda fascia. E non è la prima volta che “dimentica” Cr7 quando parla dei più forti di sempre.

Di Ronaldo ce n'è uno solo. E non è Cristiano. Questa la "sentenza" emessa da "O Fenomeno", Ronaldo Luis Nazario de Lima, l'R9 brasiliano che nel suo Top11 di ogni tempo snobba il quasi suo omonimo che, contemporaneamente, sta facendo incetta di gol e consensi anche in Arabia. Una scelta che ha lasciato abbastanza perplessi ma che rientra in una scelta precisa dove l'ex campione verdeoro ha tolto dal suo tridente ideale il portoghese, inserendo, ovviamente, se stesso.

Il nome quasi identico ha sempre creato un confronto a distanza tra il brasiliano e il portoghese, con il primo considerato da tantissimi il "Ronaldo originale", colui che imperversava strabordando sia in nazionale sia con i colori del Barcellona, del Real e dell'Inter negli anni 90: 414 gol totali tra club e nazionali, due Palloni d'Oro all'attivo, e altrettanti Mondiali, in una carriera straordinaria purtroppo martoriata dai troppi infortuni. Per Cr7, dunque una sfida quasi impari malgrado i numeri sbalorditivi e un palmares da mille e una notte che continua a mietere successi anche nell'avventura saudita.

In un video diventato virale in questi giorni, Il Fenomeno si diverte a stilare la sua top11 di sempre, infarcita di campioni straordinari e nomi da star che includono anche diverse vecchie conoscenze del nostro calcio. Un tributo all'Italia alla quale R9 è stato legatissimo per la sua avventura all'Inter e che ribadisce quando presenta alla lavagna magnetica la sua formazione ideale, la migliore di ogni tempo ruolo per ruolo. In porta c'è Gigi Buffon, poi una difesa a quattro composta da Cafu e Roberto Carlos ai lati, come centrali il ‘Kaiser' Beckenbauer e il nostro Paolo Maldini.

Ovviamente per far stare i migliori, lo schema è abbastanza forzato ma nulla toglie al tributo dato da Ronaldo ai migliori di ogni tempo e così, due playmaker d'eccezione davanti alla difesa compaiono a sorpresa: Zico e Maradona. Infine una linea di trequartisti straripante di classe, gol e gioia per il calcio composto da Messi e Ronaldinho sui lati e Pelé al centro per ispirare l'unica punta di ruolo: lui stesso, R9. Impossibile dargli torto malgrado venga fuori un 4-2-3-1 tatticamente insensato ma che permette di dare spazio a tutti i campioni della storia del pallone. Tranne proprio a Cristiano Ronaldo.

Ma non è la prima volta che il Fenomeno "dimentica" Cr7: già nel 2022, in occasione di una intervista in cui gli si chiedeva chi fossero i migliori otto di ogni tempo, il Fenomeno fece le sue scelte e anche in quel caso, Cristiano non era presente nella lista. Non certo per screditarne le qualità e le gesta, ma pur sempre relegandolo in secondo piano rispetto ad altri. Tutti degni di una squadra magnifica e impossibile. Che Cr7 guarderebbe solamente dalla panchina.