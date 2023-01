Ronaldo domina sul calcio saudita: con una finta mette a sedere un avversario, pubblico in delirio Cristiano Ronaldo non è andato a segno nel suo match d’esordio in campionato con l’Al-Nassr, ma ha dato spettacolo con alcune giocate che hanno provocato i boati del pubblico adorante. Il livello è quello che è…

A cura di Paolo Fiorenza

Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso dai tifosi dell'Al-Nassr, dopo la passerella dell'amichevole col PSG giocata con la maglia di una selezione saudita: Cristiano Ronaldo ha debuttato col suo nuovo club in campionato, in uno stadio gremito dove non entrava uno spillo. Il quasi 38enne portoghese ha disputato l'intera partita, senza più l'incubo di girarsi e vedere ten Hag che lo richiamava in panchina per sostituirlo.

Cristiano Ronaldo nel suo esordio con l’Al–Nassr

L'Al-Nassr di Rudi Garcia ha vinto 1-0 contro l'Al-Ettifaq, in virtù del gol segnato alla mezzora del primo tempo dal brasiliano Talisca, bomber della squadra prima dell'arrivo di Ronaldo, che con la rete di ieri si è portato al ragguardevole bottino di 12 marcature in altrettante partite della Saudi Pro League. Grazie a questo successo, l'Al-Nassr resta primo in classifica con 33 punti, uno in più dell'Al-Hilal.

Ovviamente gli occhi di tutti erano per CR7, col suo club che ha pompato al massimo l'hype per il suo esordio. Poco prima del calcio d'inizio contro l'Al-Ettifaq, il profilo Twitter ufficiale dell'Al-Nassr ha scritto: "Il mondo sta guardando". Diciamo che non era esattamente così, visto che contemporaneamente si stava giocando il big match della Premier League tra Arsenal e Manchester United – partita bellissima, vinta dai Gunners 3-2 al 90′ – ma chi ha deciso di sborsare 400 milioni per avere Ronaldo per due anni e mezzo è comprensibile che voglia mettere in mostra in tutti i modi il proprio gioiello.

Il campione di Madeira non ha bagnato col gol il proprio debutto, ma ha dato spettacolo con alcune giocate che hanno strappato boati del pubblico presente al Mrsool Park. Del resto il livello del calcio dove è approdato è quello che è – ovvero basso – ed anche i ritmi sono lontanissimi da quelli frenetici della Premier. Nel campionato saudita Ronaldo ha tutto il tempo di ricevere il pallone e mettere in scena qualche giochetto soprattutto ad uso della folla. Come accaduto quando, appena entrato in area avversaria, con una semplice finta ha letteralmente messo a sedere un avversario provocando scene di delirio allo stadio.

La Ronaldo-mania è ai massimi livelli e si avverte anche fuori dal campo: nello store ufficiale dell'Al-Nassr si vendono 400 magliette al giorno con nome e numero di CR7 sulla schiena. Nel giorno della partita erano disponibili solo taglie da bambino o XXXL, tutte le altre erano andate polverizzate, al costo di 100 dollari l'una (92 euro). Cristiano avrebbe pagato di tasca sua probabilmente per segnare all'esordio, ma visto il livello medio degli avversari l'appuntamento è solo rimandato.

"Tutti conoscono Cristiano Ronaldo, è uno dei migliori giocatori nella storia del calcio – ha detto Rudi Garcia nel dopo partita – Per noi è molto importante fare tutto il possibile per metterlo nelle migliori condizioni. Voglio che si diverta a giocare e stasera è stato felice di giocare con la sua nuova squadra". Prima di lasciare il campo, Ronaldo è andato ad applaudire i tifosi dell'Al-Nassr, che non si erano mai fermati nello sventolare le bandiere coi colori della squadra, e ha alzato il pollice verso la compagna Georgina Rodriguez mentre entrava nel tunnel. È stato seguito da altri cori di "Ronaldo, Ronaldo" e da tutti i giocatori dell'Al-Ettifaq che sembravano desiderosi di portarsi a casa la sua maglia o in alternativa qualche selfie assieme a lui.

Ronaldo applaude i suoi nuovi tifosi a fine partita

Un'ora dopo il fischio finale, Ronaldo è stato condotto fuori dallo stadio dalla sua security personale e riportato al lussuoso Four Seasons Hotel nella Kingdom Tower di Riad, dove ha soggiornato dal suo arrivo nella capitale saudita. Il calcio ormai sembra il contorno.