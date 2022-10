Ronaldo criticato e fuori squadra: la sorella Katia cita la Bibbia e lo paragona a Gesù Katia Aveiro ha scritto un lungo post in difesa del fratello Cristiano, al centro di un nuovo ‘caso’ a Manchester dopo l’esclusione dalla squadra. Uno sfogo che a tratti è parso quasi una crisi mistica.

A cura di Alessio Pediglieri

Non c'è pace per Cristiano Ronaldo a Manchester dove la stella portoghese ha toccato il punto più basso della propria carriera: è stato escluso dalla squadra per decisione del tecnico ten Hag che ha mal digerito l'atteggiamento di Cr7 a margine della sfida al Tottenham dove si è rifiutato di entrare e ha lasciato lo stadio prima dei compagni. Un comportamento inaccettabile che sta portando a conseguenze uniche, ma a scendere a fianco di Ronaldo ci ha pensato ancora una volta la sorella Katia che lo ha difeso a modo suo, tra lunghe stories e post su Instagram.

Dal profano al sacro e poi di nuovo verso il profano. Nell'ultimo accorato post pubblicato da Katia Aviero a difesa del fratello Cristiano Ronaldo ci sono citazioni e riferimenti che svariano in ogni dove, pur di dare un aiuto al fratello, finito tra i flutti delle critiche dopo quanto avvenuto durante Manchester United-Tottenham. E così ne è nata una sorta di appello a cuore aperto in cui dalle critiche a ten Hag, si arriva a clip e dichiarazioni di ex compagni e allenatori di Cr7, fino alla citazione di alcuni versetti tratti dalla Bibbia.

Non è la prima volta che la sorella Katia si scaglia anche pesantemente contro chi prova a criticare il proprio fratello. Lo aveva già fatto in passato, non risparmiando nessuno, nemmeno i connazionali portoghesi, citando spesso e volentieri l'infanzia difficile e povera dalla quale Cristiano è riuscito a riscattarsi, per l'invidia di molti, diventando una stella mondiale del calcio. E così, proprio il club e la città che la stessa Katia aveva abbracciato davanti al ritorno di Cr7 a Manchester dopo l'addio alla Juventus, oggi si sono trasformati un inferno, in cui il nemico dichiarato è uno solo: ten Hag.

Tra i video e i post nelle stories, Katia Aveiro non lo cita mai direttamente ma sono tantissimi i riferimenti contro il tecnico dei red devils che è stato colui che ha deciso per l'esclusione di Cr7 dalla rosa: "Nessuno che è nato per brillare per mano di Dio sarà disfatto da qualcuno che non ha mai indossato le sue scarpe da gioco. Lui è e sarà la storia". Un riferimento diretto al tecnico dello United, che poi viene criticato ferocemente con una citazione sacra: "C'è un versetto nella Bibbia" scrive la Aviero "che dice: ‘Quest'uomo vi è stato consegnato dal piano deliberato e dalla prescienza di Dio; e tu, con l'aiuto di uomini malvagi, lo uccidi inchiodandolo alla croce". Un ulteriore messaggio forte verso ten Hag, in un crescendo in difesa del fratello che tocca ulteriori sfere mistiche: "I peccatori, i nemici, i giudici che non hanno costruito un terzo di quello che ha costruito sono solo pietre… sono i malvagi, ripeto, sono pietre ed è stato sopra a queste stesse ‘pietre' che tutto è stato costruito"

Poi, l'ennesimo attacco, attraverso un'altra immagine emblematica, molto più profana e terrena, a difesa di quel ragazzo che "ha mantenuto la promessa che aveva fatto da ragazzo, a 13 anni a sua madre e ai suoi fratelli. Lui, per il cui accento è stato preso in giro ed è stato deriso per il padre alcolizzato". Così ecco un'altra citazione, di Josè Mourinho, con l'attuale tecnico della Roma ripreso in una delle sue tante citazioni famose, che appare nel contesto una condanna verso ten Hag: "Se non sei in grado di allenare i grandi giocatori non sei in grado di poter allenare nessuno, è importante capire. Non puoi pensare di insegnare a Ronaldo come battere una punizione…."

Josè Mourinho citato nelle stories di Katia Aveiro per difendere Cr7

Tutto ciò mentre in Inghilterra sta crescendo il confronto sulla situazione attuale attorno a Ronaldo che – al contrario della sorella – ha provato anche a chiedere scusa via social, motivando il proprio comportamento. Al momento senza risultato positivo perché contro il Chelsea Ronaldo resterà a casa, fuori squadra a tempo indeterminato.