Casemiro preoccupato dalla situazione attuale al Manchester United: "A volte non riesco a dormire" Casemiro non riesce a capire perché il suo Manchester United sia ancora così distante dalle prime posizioni in Premier. Una situazione che è diventata insostenibile per lui: "A volte non riesco a dormire".

A cura di Fabrizio Rinelli

Casemiro ha lasciato il Real Madrid nel 2022 dopo 7 anni per accettare la proposta del Manchester United. Nel 2022 diventa di fatto un nuovo giocatore dei Red Devils. Di certo il centrocampista brasiliano però si aspettava di ritrovare in Inghilterra una situazione simile a quella lasciata in Spagna. Sperava di essere finito in una squadra vincente e invece, oltre al blasone, nelle ultime stagione l'ex Merengues ha accumulato più delusioni che vittorie. Questo aspetto lo sta inquietando e ne ha parlato nel corso di un'intervista a ESPN:

"Siamo a 20 punti dal primo posto – spiega – A volte non riesco nemmeno a dormire per provare a pensare a fare qualcosa di diverso. È la realtà. Non ha senso pensare del titolo o dei posti in Champions League, dobbiamo pensare alle partite di oggi". Casemiro ha ammesso che la situazione del Manchester United in questa stagione gli ha fatto passare notti insonni e ha aggiunto che il club dovrebbe adottare una mentalità di pensiero "giorno per giorno" per non lasciarsi distrarre dalla frenesia di vincere a tutti i costi.

Casemiro ammonito contro il Liverpool dall'arbitro Taylor.

Lo United non è riuscito a consolidare il terzo posto della scorsa stagione ed attualmente è sesto in classifica con 49 punti. Sono 11 punti dietro il Tottenham, quarto in classifica, e ben 22 punti dietro la capolista Arsenal. "È difficile. Questo è il punto che mi preoccupa di più del non lottare per i titoli – ha detto Casemiro nel corso dell'intervista dopo lo scontro di domenica con il Liverpool – Dobbiamo pensare alla giornata, abbiamo avuto l'opportunità di centrare 9 punti nelle ultime partite e ne abbiamo fatti solo 2″.

Quello di Casemiro è una sorta di avvertimento a tutto l'ambiente che in questo momento vede lo United come una sorta di mina vagante, al pari del Chelsea. Due big che si trovano clamorosamente in ritardo dalle prime posizioni e quasi mai in lotta per il titolo durante tutta la stagione. "Eravamo sconvolti – ha spiegato ancora – Dobbiamo pensare partita per partita e concentrarci sulla prossima sfida contro il Bournemouth". Questa la ricetta vincente di Casemiro che forse anche forte della sua esperienza al momento non vede nulla di buono.