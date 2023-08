Ronaldinho nei guai con la giustizia, è accusato di truffa in Brasile: rischia di nuovo il carcere Ronaldinho di nuovo nei guai con la giustizia: l’ex giocatore di Milan e Barcellona potrebbe finire di nuovo in carcere: è accusato di truffa in Brasile.

A cura di Vito Lamorte

Ronaldinho rischia di tornare in carcere. Una brutta notizia per l’ex calciatore brasiliano, accusato di truffa dopo che una sua società, la '18k Ronaldinho', che avrebbe assicurato agli investitori dei guadagni superiori al 2% di fronte a un deposito di alcune decine di dollari in criptovalute.

Secondo i legali dell'ex calciatore di Barcellona, PSG e Milan sarebbe addirittura vittima di tale società, che avrebbe usato il suo nome senza alcuna autorizzazione. Per questo motivo il Pubblico Ministero ritiene che anche lui sia coinvolto nella frode tanto e l’ha chiamato a testimoniare davanti alla Commissione parlamentare della Camera dei Deputati.

Le assenze di Ronaldinho davanti alla Commissione hanno fatto perdere la pazienza al presidente, Aureo Ribeiro, che ha minacciato un intervenuto della polizia per portarlo con la forza a Brasilia.

Il campione del mondo con la Nazionale brasiliana ai Mondiali di Corea e Giappone del 2002 è considerato sospetto perché è comparso il nome di una delle sue società: '18k Ronaldinho' offriva guadagni monetari fasulli superiori al 2% ogni giorno agli investitori che depositavano un importo base di $ 30 in valute virtuali nella sua azienda.

Gli avvocati di Ronaldinho hanno indicato che il loro cliente è una "vittima" della suddetta società e hanno dichiarato di aver utilizzato illegalmente il suo nome e la sua figura, senza la sua debita autorizzazione, e di aver quindi truffato gli utenti.

La denuncia è nata dal fatto che i clienti della società hanno cominciato a notare molte irregolarità e una parte civile, in rappresentanza di tutte le persone interessate, ha intentato una causa per danni materiali contro "18kRonaldinho" per circa 61,2 milioni di dollari.

Una situazione davvero spiacevole per il Pallone d'Oro del 2005 e due volte FIFA World Player of the Year (2004 e 2005). Dinho rischia il carcere? Al momento no, ma se dovesse continuare a non presentarsi davanti alla Commissione la situazione potrebbe precipitare.