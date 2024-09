video suggerito

Romeo Beckham lascia il calcio a 22 anni dopo i tentativi di papà David: ha deciso il nuovo lavoro Romeo Beckham, figlio dell'ex calciatore David, ha deciso di lasciare il mondo del calcio – nell'ultima stagione è stato tesserato con la squadra 'B' del Brentford – e si dedicherà al mondo della moda.

A cura di Alessio Morra

Romeo Beckham, figlio dell'ex calciatore del Manchester United David e di Victoria Adams, ha deciso di lasciare il Brentford, club di Premier League che lo aveva tesserato nel 2023 per la squadra ‘B', ma anche definitivamente il calcio. Beckham junior ha deciso di intraprendere una nuova carriera, che sarà lontana dal mondo del papà. Il classe 2002 ha deciso di lanciarsi nella moda.

L'addio al calcio di Romeo Beckham

Romeo Beckham ha provato a fare il calciatore, sin da bambino, quando entrò nell'Academy dell'Arsenal, che però lo lasciò andare via nel 2015 (e cioè quando aveva solo 13 anni) É stato un giocatore dell'Inter Miami (con la squadra della Florida ha segnato 2 gol in 26 partite) e nel 2023 si è trasferito al Brentford, club di Premier League. Con i biancorossi però non è riuscito ad arrivare fino alla squadra dei grandi. É stato infatti in campo solo con la squadra ‘B', avrebbe avuto la possibilità di rimanere, ma ha rifiutato il contratto propostogli e, come riportato dal ‘The Sun', ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e di dedicarsi alla moda, pur non rinnegando il tempo trascorso sui campi di calcio.

Beckham junior lascia il calcio e si dedicherà alla moda

Beckham junior ha abbandonato il calcio per la moda e avrebbe già firmato un contratto con un importante agenzia di moda, la Paris Safe Management, a Parigi, con l'obiettivo di lavorare con alcuni grandi marchi di moda. Romeo Beckham non è un neofita del mondo della moda, avendo già mosso i primi passi nel mondo della moda già quando era ragazzino.

Da grande invece Beckham aveva posato per Yves Saint Laurent ed è stato anche il volto di Puma nel 2021, oltre a essere stato nominato come 26° uomo meglio vestito della Gran Bretagna nel 2011. Papà David in passato aveva comunque già predetto il futuro di Romeo, che definì: "Quello più alla moda della famiglia".