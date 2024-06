video suggerito

Romania travolgente agli Europei, Ucraina battuta 3-0: Lunin da incubo, perla di Stanciu A Monaco, la Romania sconfigge per 3-0 l'Ucraina nella gara d'apertura del Girone E. Gol di Stanicu, Razvan Marin e Dragus. Lunin disastroso.

A cura di Alessio Morra

La Romania inizia i suoi Europei vincendo in modo fragoroso contro l'Ucraina. A Monaco di Baviera la nazionale guidata da Iordanescu si è imposta per 3-0! Un successo che dà forza ai romeni che ora possano anche iniziare a guardare con fiducia alla fase a eliminazione diretta. I gol li hanno realizzati Stanciu, Razvan Marin e Dragus.

Gran gol di Stanciu

L'Ucraina è riuscita a qualificarsi tramite i playoff, ma nonostante ciò in tanti la davano come seconda favorita del girone dopo il Belgio. L'avvio di partita era stato anche promettente, ma poi è girato tutto. La Romania si è difesa in modo accorto e al 29′ ha trovato il gol con Stanciu, autore di un tiro favoloso che è finito nell'angolino. Ma c'è il peccato originale.

Perché il portiere Lunin sbaglia malamente sulla ripartenza dal basso e dà il là all'azione dell'1-0. Dragusin poco dopo è provvidenziale. Man va vicino al raddoppio, Stanciu colpisce in pieno la traversa.

Gol di Marin e Dragus

Nella ripresa i ritmi sono più alti. La Romania spinge, schiaccia sull'acceleratore e trova il gol del raddoppio quasi subito, al 53′, quando Razvan Marin, calciatore che ha militato con l'Empoli negli ultimi due campionati ma che è di proprietà del Cagliari, calcia con potenza dal limite dell'area. Il tiro è potentissimo, scagliato a 100 chilometri orari, ma l'errore di Lunin, che con il Real Madrid è di un altro livello, è clamoroso: 2-0 e partita indirizzata.

Passano quattro minuti e arriva il gol del 3-0. Stavolta sbanda tutta la difesa ucraina. Man serve Dragus che insacca. La partita finisce lì. Cambi a profusione, entrano anche Hagi e Malinovskyi. L'Ucraina spinge, vuole almeno un gol, ci prova, lo sfiora ma non lo trova. La Romania ottiene 3 punti ed è al comando del Girone E in attesa di Belgio-Slovacchia, in campo alle ore 18.