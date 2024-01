Roma-Verona dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Sfida tra Roma e Verona oggi alle 18 per la 21esima giornata della Serie A: esordio per De Rossi da nuovo allenatore dei giallorossi. Diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn. Rossi valuta la difesa a 4. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La Roma del nuovo allenatore De Rossi affronta all'Olimpico il Verona di Baroni per la 21ª giornata di Serie A. I giallorossi cercano un cambio di rotta dopo un punto in tre giornate e il ko contro il Milan che ha portato all'esonero di Mourinho. Roma-Verona si gioca oggi sabato 20 gennaio alle ore 18 in anticipo allo stadio Olimpico di Roma con diretta TV e streaming su DAZN. Il Verona, due vittorie e due sconfitte nelle ultime 4 giornate, a caccia di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Nella partita di andata vittoria dei gialloblù per 2-1.

La nuova Roma di De Rossi con il 4-3-2-1, con Lukaku supportato da Dybala ed El Shaarawy e una difesa a 4. Verona con il tridente formato da Mboula, Djuric, Saponara senza Ngonge ceduto al Napoli.

Partita: Roma-Verona

Roma-Verona Quando si gioca: sabato 20 gennaio 2023

sabato 20 gennaio 2023 Orario: 18:00

18:00 Dove si gioca: Stadio Olimpico, Roma

Stadio Olimpico, Roma Canale TV: DAZN

DAZN Diretta streaming: DAZN

DAZN Competizione: Serie A, 21ª giornata

Dove vedere Roma-Verona in TV su Sky o DAZN

Dove vedere Roma-Verona in TV? La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta TV su DAZN, ovvero su Smart TV e televisori tradizionali con l'ausilio di appositi dispositivi. Il match dello stadio Olimpico sarà visibile anche su Sky per gli abbonati che hanno aderito all'offerta sul canale Zona DAZN (214). Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con il commento di Andrea Stramaccioni.

Roma-Verona, dove vederla in streaming

Roma-Verona si potrà vedere in streaming su DAZN. Per gli abbonati alla piattaforma streaming basterà collegarsi all'app su dispositivi portatili e computer. Il match non sarà trasmesso su Sky Go né su NOW.

Le probabili formazioni di Roma-Verona

De Rossi all'esordio da allenatore della Roma al posto di Mourinho può puntare sulla difesa a 4 con Huijsen centrale in coppia con Llorente. In avanti possibile tandem formato da Dybala ed El Shaarawy, dietro Lukaku. Verona con il tridente formato da Djuric, Saponara e Mboula. Non ci sarà Ngonge, destinato al Napoli. Le probabili formazioni:

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Llorente, Huijsen, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi.

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Folorunsho, Serdar, Suslov; Mboula, Djuric, Saponara. All. Baroni.