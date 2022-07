Roma-Sporting dove vederla in diretta TV e live streaming: orario e formazione dell’amichevole di oggi La Roma oggi in campo per la terza amichevole precampionato. I giallorossi sfidano lo Sporting Lisbona alle ore 21:00 allo Stadio Algarve di Faro. La partita si vede in diretta TV e streaming su Dazn. Ecco le probabili formazioni della sfida.

A cura di Alessio Pediglieri

Nicolò Zaniolo è uno dei principali protagonisti delle amichevoli estive della Roma, dove si è guadagnato anche la fascia da capitano

La Roma di Josè Mourinho ritorna in campo oggi per la terza amichevole estiva prestagionale. Oggi in Portogallo i giallorossi giocheranno contro lo Sporting Lisbona: la partita è in programma alle ore 21:00 allo stadio Algarve di Faro e sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Dazn.

Dopo il buon debutto con il Sunderland (vittoria 2-0) e la partita col Portimonense con la vittoria per 2-0 firmata dalle reti di Tripi e un ritrovato Nicolò Zaniolo, ad attendere i giallorossi un'amichevole di lusso contro i portoghesi. Ancora da valutare la presenza allo stadio del neoacquisto Paulo Dybala, arrivato in città solo ieri per unirsi al ritiro. Per il ritiro portoghese, Mourinho si è portato 29 giocatori da cui attingere per trovare le soluzioni migliori e dare minutaggio a tutti, in questa terza uscita estiva che vedrà di fronte i giallorossi ad un avversario di assoluto livello, impegnato nel suo terzo test amichevole.

Le probabili formazioni dell'amichevole Roma-Sporting Lisbona. Josè Mourinho metterà ovviamente mano alla squadra che farà scendere in campo contro i lusitani e dovrà scegliere lo schieramento iniziale che verrà puntualmente stravolto con un sano turn-over, all'intervallo. Se opterà per un 3-4-3 probabile tridente formato da Volpato, El Shaarawy e Shomurodov, con Abraham inizialmente in panchina, ma il tecnico potrebbe anche scegliere un 3-4-2-1, con Zalewski e El Shaarawy sulla trequarti con l'inglese unico terminale offensivo di riferimento. Per Zaniolo si prospetta ulteriore panchina e un suo inserimento a gara in corso, viste le ottime risposte date sul campo dal giocatore. In porta, ci potrà essere l'avvicendamento tra Rui Patricio e Svilar, con quest'ultimo prima scelta, mentre la certezza è rappresentata dalla difesa a tre, con gli intoccabili Ibanez, Smalling e Kumbulla.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Svilar; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Matic, Veretout, Perez; Zalewski, El Shaarawy; Abraham.

Probabile formazione Sporting Lisbona (3-4-3): Adán; Coates, Gonçalo Inácio, Neto; Pedro Porro, Ugarte, Henrique, Santos; Trincao, Edwards, Paulinho.

Partita: Roma-Sporting Lisbona

Data: martedì 19 luglio 2022

Orario: 21:00

Stadio: Algarve (Faro)

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

Roma-Sporting Lisbona oggi, dove vederla in TV e in diretta streaming

La quarta uscita stagione della Roma, contro lo Sporting Lisbona, che si gioca alle 21:00 di oggi sarà visibile per tutti gli abbonati DAZN sia in TV sia in live streaming. Il servizio televisivo sarà possibile attraverso il collegamento di una classica Smart TV a internet, anche attraverso una console di gioco e seguire la diretta con il commento di Gabriele Giustiniani. Chi volesse seguire l'amichevole in live streaming dovrà o utilizzare la classica app di riferimento di DAZN o collegarsi al sito DAZN.it e loggarsi con il proprio abbonamento per seguire la diretta su pc, tablet o altri devices mobili.

Le probabili formazioni dell'amichevole Roma-Sporting Lisbona

Ecco le probabili formazioni che i due allenatori metteranno in campo per la partita amichevole di oggi:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Matic, Veretout, Perez; Zalewski, El Shaarawy; Abraham.

Sporting Lisbona (3-4-3): Adán; Coates, Gonçalo Inácio, Neto; Pedro Porro, Ugarte, Henrique, Santos; Trincao, Edwards, Paulinho.

Le prossime amichevoli della Roma: il calendario

Il tour portoghese della Roma non si fermerà con la gara di oggi ma proseguirà fino a fine del mese di luglio. I giallorossi sono infatti attesi anche da due altri appuntamenti di qualità con amichevoli di livello internazionale, contro il Nizza e il Tottenham. Ecco di seguito i prossimi test della Roma in calendario