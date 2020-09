La Regione Lazio ha pubblicato un'ordinanza che riapre ufficialmente lo Stadio Olimpico. Dopo oltre sette mesi potranno tornare i tifosi, solo mille però gli spettatori per le partite tra Roma e Juventus del 27 settembre e quella del 4 ottobre tra Lazio e Inter. Ma tra poche settimane a Roma di tifosi sugli spalti potrebbero essercene anche ventimila, come ha dichiarato il viceministro della Salute Sileri.

Roma-Juve, 1000 tifosi all'Olimpico

Dunque ci saranno mille tifosi sugli spalti dell'Olimpico per la partita tra la Roma e la Juventus di domenica 27 settembre, la settimana seguente l'esperimento si ripeterà invece per Lazio-Inter del 4 ottobre. La presenza del pubblico è consentita solo presso i settori in grado di assicurare la permanenza dei tifosi presso la postazione seduta pre-assegnata per l'intera durata dell'evento. Nessuno può stare in piedi e non è consentito in alcun modo lo scambio di posto, bisogna assicurare il distanziamento interpersonale. Non si potranno acquistare i biglietti. L'ingresso sarà su invito e almeno in queste prossime due partite i tifosi che andranno sugli spalti saranno indicati dagli sponsor.

In futuro 20-25 mila tifosi all'Olimpico

Il viceministro della Salute Sileri, in un'intervista rilasciata a ‘Un Giorno da Pecora', trasmissione radiofonica della Rai, ha ipotizzato un'apertura maggiore dicendo che gli impianti potrebbero essere riempiti per un terzo