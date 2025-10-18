Calcio
Roma-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Oggi, sabato 18 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico si gioca Roma-Inter, gara valida per la 7a di campionato di Serie A. Diretta TV e streaming in co-esclusiva su DAZN e su Sky.
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine

La sfida tra Roma e Inter è in programma oggi, sabato 18 ottobre 2025 alle ore 20:45 allo stadio Olimpico, uno dei big match più attesi della 7a giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e anche sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Gli abbonati potranno seguirla in streaming su DAZN, Sky Go e NOW TV, anche da smart TV, smartphone o tablet.

La Roma arriva a questo appuntamento in un buon momento di forma. La squadra di Gasperini condivide la vetta della classifica insieme al Napoli a 15 punti, e ha ritrovato solidità e continuità di risultati. La Roma ora ha bisogno di punti per consolidare la zona Champions e confermare la crescita attuale, per poter garantire quella svolta che i tifosi rincorrono da tempo. L’Inter, dopo le fatiche iniziali (con i KO con Juve e Udinese) sta tornando ai propri livelli ma non può permettersi passi falsi ulteriori, con Cristian Chivu reduce da un mini filotto di partite vinte tra campionato e Champions che ha ridato autostima ai giocatori.

  • Partita: Roma-Inter
  • Dove: Stadio Olimpico (Roma)
  • Quando: sabato 18 ottobre 2025
  • Orario: 20:45
  • Diretta TV: DAZN, Sky
  • Diretta streaming: DAZN, SkyGo, NOW
  • Competizione: campionato Serie A, 7a giornata

Dove vedere Roma-Inter in TV: la diretta della partita

Nessuna possibilità di assistere alla sfida dell'Olimpico gratuitamente e in chiaro. Per vedere in TV Roma-Inter bisognerà essere abbonati o a DAZN o a Sky. Nel primo caso, basterà collegare una Smart TV a internet, nel secondo collegarsi sui canali di trasmissione del match: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Roma-Inter, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Roma-Inter sarà in esclusiva a pagamento anche in live streaming per gli abbonati DAZN e Sky. I clienti DAZN possono collegarsi sul portale online oppure utilizzare l'app dedicata. Per gli utenti Sky, si può usare l'app SkyGo per i devices oppure usufruire del servizio offerto da NOW. L'orario di inizio del match è fissato alle 20:45.

Roma-Inter, le probabili formazioni della partita della 7a giornata di campionato

Ci sono buone notizie dall’infermeria per la Roma di Gasperini: Wesley è tornato a disposizione, mentre Angelino, reduce da problemi respiratori, sta migliorando anche se resta in dubbio per una maglia da titolare. Bailey è vicino al rientro. Il tecnico sembra orientato a confermare il suo 3-4-2-1, con Svilar tra i pali, una difesa a tre composta da Celik, Mancini e Ndicka, e una mediana dove Koné e Cristante. Sulle fasce potrebbero agire Wesley e Tsimikas, mentre sulla trequarti si muoveranno Soulé e Dybala, alle spalle di Ferguson.

L’Inter di Chivu si presenta all’Olimpico con qualche incognita legata agli infortuni. Marcus Thuram non sarà rischiato dall'inizio: il francese non è ancora al meglio mentre Lautaro Martinez è disponibile e titolare accanto a Bonny. In mezzo al campo non dovrebbero esserci sorprese con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan fulcro del gioco nerazzurro, e con Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne. In difesa, davanti a Sommer, spazio per la consueta linea a tre con Akanji, Acerbi e Bastoni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson. All.: Gian Piero Gasperini.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Bonny. All.: Cristian Chivu.

