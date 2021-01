In clima derby tutto è concesso, soprattutto in quelle piazze in cui si vive la stracittadina prima e soprattutto fuori dal rettangolo di gioco, tra sfottò prese in giro e inevitabili polemiche. Roma non fa eccezione e così a poche ore dal derby che si disputa in un Olimpico deserto per le normative Covid, fa rumore la ‘storia' pubblicata da Nicolò Zaniolo sul suo profilo ufficiale Instagram. Il giovane virgulto della congrega giallorossa non potrà essere in campo, ma non ha di certo fatto mancare il proprio appoggio ai compagni e ai tifosi con una foto a dir poco discutibile.

"Ti amo" è la scritta che compare sulla fotografia di uno Zaniolo in campo, in maglia giallorossa, ma non in una azione da gol o a mostrare le sue qualità sportive, bensì con una mano sui propri attributi. Una foto che il centrocampista ha riproposto con la ‘didascalia' di una tifosa giallorossa che l'aveva inserita a sua volta nelle proprie ‘storie' in clima derby. E certamente, non uno scatto banale, da passare inosservato.

Dopotutto, Nicolò Zaniolo da quando è tornato sui social, non sta parlando altro che di derby e di Roma. Dopo le complicate traversie amorose che lo avevano posto al centro di gossip e rumors che con il pallone non avevano nulla a che fare, il talentuoso centrocampista giallorosso ha deciso di concentrarsi solo sulla sua grande passione sportiva, il calcio.

Negli ultimi due giorni ha pubblicato sul suo profilo Instagram – seguito da oltre 1 milione di follower – due post dedicati alla Roma, in perfetto stile derby: il primo che lo vede combattere in campo contro la Lazio, il secondo in un fotomontaggio in cui si traveste da gladiatore, con tanto di scudo e vessillo che portano i colori e lo stemma romanisti e tanto di dedica: "Un Gladiatore in clima derby. Mi dispiace non essere in campo ma vi supporterò anche da fuori!! FORZA ROMA!"