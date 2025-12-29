Roma-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Roma-Genoa è il match valido per la 17^ giornata di Serie A che si chiuderà proprio con il posticipo dell’Olimpico tra la squadra di Gasperini e quella di De Rossi. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Roma-Genoa è il match valido per la 17^ giornata di Serie A che si chiuderà proprio con il posticipo dell'Olimpico tra la squadra allenata da Gian Piero Gasperini e quella di Daniele De Rossi. Proprio il ritorno dell'ex ‘capitan futuro' susciterà grande curiosità, specie per vedere la reazione dei tifosi giallorossi che in più di un'occasione contestarono la società dei Friedkin per aver esonerato l'allenatore ex leader della squadra capitolina.

In campo Gasperini dovrebbe puntare su Dybala titolare in attacco anche se non è da escludere una staffetta con Ferguson o la possibilità che l'argentino possa giocare più indietro proprio a supporto dell'attaccante irlandese vista l'assenza di Pellegrini per infortunio. Nel Genoa invece De Rossi dovrebbe affidarsi ancora una volta alla coppia d'attacco formato da Vitinha e Colombo con Martin e Norton-Cuffy esterni nel 3-5-2 di partenza. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Roma-Genoa

Orario: 20:45

Dove: Stadio Olimpico (Roma)

Quando: lunedì 29 dicembre

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Dove vedere Roma-Genoa in diretta tv

Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. La partita sarà disponibile sull'app presente su smart tv. Per accedere basterà collegarsi alla finestra dedicata all'evento. Inoltre, anche i clienti Sky potranno assistere alla partita ai canali Sky Sport Calcio, numero 201, Sky Sport 4K numero 215 per chi possiede una tv 4K, e Sky Sport 251.

Roma-Genoa, dove vedere in streaming: l'orario della partita

La sfida tra Roma e Genoa sarà inoltre trasmessa anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet ma anche su Sky Go per i clienti Sky collegandosi al canale riservato all'evento che prenderà il via alle ore 20:45.

Roma-Genoa, le probabili formazioni del posticipo di Serie A

La Roma dovrebbe puntare ancora su Dybala in attacco anche se è vivo il ballottaggio con Ferguson. Nel Genoa invece il tandem offensivo sarà composto da Vitinha e Colombo.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini.

GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

All. De Rossi.