Serie A
video suggerito
video suggerito

Roma-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Roma-Genoa è il match valido per la 17^ giornata di Serie A che si chiuderà proprio con il posticipo dell’Olimpico tra la squadra di Gasperini e quella di De Rossi. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Roma-Genoa è il match valido per la 17^ giornata di Serie A che si chiuderà proprio con il posticipo dell'Olimpico tra la squadra allenata da Gian Piero Gasperini e quella di Daniele De Rossi. Proprio il ritorno dell'ex ‘capitan futuro' susciterà grande curiosità, specie per vedere la reazione dei tifosi giallorossi che in più di un'occasione contestarono la società dei Friedkin per aver esonerato l'allenatore ex leader della squadra capitolina.

In campo Gasperini dovrebbe puntare su Dybala titolare in attacco anche se non è da escludere una staffetta con Ferguson o la possibilità che l'argentino possa giocare più indietro proprio a supporto dell'attaccante irlandese vista l'assenza di Pellegrini per infortunio. Nel Genoa invece De Rossi dovrebbe affidarsi ancora una volta alla coppia d'attacco formato da Vitinha e Colombo con Martin e Norton-Cuffy esterni nel 3-5-2 di partenza. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

  • Partita: Roma-Genoa
  • Orario: 20:45
  • Dove: Stadio Olimpico (Roma)
  • Quando: lunedì 29 dicembre
  • Diretta TV: DAZN
  • Diretta Streaming: DAZN

Dove vedere Roma-Genoa in diretta tv

Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. La partita sarà disponibile sull'app presente su smart tv. Per accedere basterà collegarsi alla finestra dedicata all'evento. Inoltre, anche i clienti Sky potranno assistere alla partita ai canali Sky Sport Calcio, numero 201, Sky Sport 4K numero 215 per chi possiede una tv 4K, e Sky Sport 251.

Leggi anche
Juventus-Roma, dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni ufficiali

Roma-Genoa, dove vedere in streaming: l'orario della partita

La sfida tra Roma e Genoa sarà inoltre trasmessa anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet ma anche su Sky Go per i clienti Sky collegandosi al canale riservato all'evento che prenderà il via alle ore 20:45.

Roma-Genoa, le probabili formazioni del posticipo di Serie A

La Roma dovrebbe puntare ancora su Dybala in attacco anche se è vivo il ballottaggio con Ferguson. Nel Genoa invece il tandem offensivo sarà composto da Vitinha e Colombo.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini.

GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.
All. De Rossi.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Genoa
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
Lautaro riporta l'Inter in testa: vittoria di misura sull'Atalanta e sorpasso a Milan e Napoli
Chivu lapidario su Conte, interrompe la domanda: "Non mi interessa quello che dice"
Lautaro Martinez ha un messaggio per gli italiani: "Lasciate in pace Pio Esposito"
Hojlund ancora decisivo: trascina il Napoli con una doppietta contro la Cremonese
Conte frena l'entusiasmo dopo la vittoria: "Non siamo ancora pronti"
Roma-Genoa, dove vederla oggi in televisione e streaming: orario e formazioni
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views