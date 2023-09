Roma-Empoli dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Roma-Empoli è il posticipo della 4ª giornata di Serie A. Si gioca oggi, domenica 17 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Le ultime news sulle scelte di formazione di Mourinho e Zanetti.

A cura di Vito Lamorte

La Roma ospita l'Empoli per il posticipo della quarta giornata di Serie A 2023-2024. Giallorossi e Azzurri scenderanno in campo allo stadio Olimpico domenica 17 settembre 2023 con fischio d'inizio alle ore 20:45. La partita si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN.

I giallorossi sperano di registrare un successo dopo un avvio decisamente negativo: la squadra di José Mourinho ha totalizzati in classifica un solo punto dopo il pareggio con la Salernitana e le sconfitte contro Verona e Milan. Situazione non molto diversa per i toscani allenati da Paolo Zanetti: l'Empoli è stato sconfitto in tutte le gare giocate (Verona, Monza e Juventus). Entrambe le squadre, insomma, hanno disperato bisogno di punti.

Le probabili formazioni di Roma-Empoli. Mourinho dovrebbe avere a disposizione la coppa Lukaku-Dybala dal 1′. Zanetti con Baldanzi e Cambiaghi a supporto di Caputo.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ndicka, Mancini, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Paredes, Zalewski; Dybala, Lukaku. Allenatore: José Mourinho.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Grassi, Marin; Baldanzi, Cambiaghi; Caputo. Allenatore: Paolo Zanetti.

Partita: Roma-Empoli

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: domenica 17 settembre 2023

Orario: 20.45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 4ª giornata

Dove vedere Roma-Empoli in diretta TV

L'incontro tra Roma e Empoli sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su DAZN. Per vederla sul piccolo schermo sarà possibile farlo attraverso una Smart Tv oppure utilizzando altri dispositivi come una console di gioco, TimVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. In alternativa per gli abbonati della tv satellitare è disponibile il canale su Sky di Zona DAZN (solo per coloro che hanno attivato il servizio). La telecronaca sarà di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Manuel Pasqual.

Roma-Empoli dove vederla in streaming

La diretta streaming di Roma-Empoli sarà disponibile su DAZN e si potrà seguire sia collegandosi alla piattaforma, sia sfruttando l'apposita app utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook).

Serie A, le probabili formazioni di Roma-Empoli

Mourinho dovrebbe avere per la prima volta a disposizione il tandem offensivo Dybala-Lukaku e ci sarà l'esordio di Ndicka dal 1′ con Mancini e Llorente davanti a Rui Patricio. Sulle fasce Kristensen e Zalewski, in mezzo al campo Bove, Cristante e Paredes.

Zanetti con il 4-3-2-1: Berisha tra i pali con la linea difensiva composta da Ebuehi, Ismajli, Luperto e Cacace; Fazzini, Grassi e Marin in mediana con Baldanzi e Cambiaghi sulla trequarti a supporto di Caputo.

