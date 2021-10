Roma-Empoli dove vederla in TV su Sky o DAZN: canale, streaming e formazioni Roma-Empoli, match valido per la 7a giornata di Serie A, è in programma oggi alle 18 allo stadio Olimpico di Roma. La partita tra le squadre di José Mourinho e Aurelio Andreazzoli sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Dazn. Ultime notizie sulle formazioni: tra i giallorossi rientra Pellegrini, toscani con Pinamonti in attacco. Ecco le probabili formazioni e dove vedere la partita in TV e streaming.

A cura di Andrea Lucia

La Roma di Mourinho scende in campo oggi all'Olimpico contro l'Empoli di Andreazzioli. La partita, valida per la settima giornata di Serie A è in programma oggi, domenica 3 ottobre, alle ore 18. La sfida tra giallorossi e toscani sarà trasmessa in diretta TV e streaming da DAZN. Le due formazioni arrivano a quest'incontro in condizioni completamente diverse. I capitolini sono reduci dalla sconfitta nel derby con la Lazio in campionato ma dalla buona prestazione contro lo Zorya in Conference, match vinto per 3-o . I toscani hanno vinto le ultime due partite in campionato contro Cagliari e Bologna. Sono esattamente tre i punti che dividono le due squadre in classifica.

Le ultime notizie sulle formazioni: Mourinho ritrova Pellegrini a centrocampo dopo la squalifica e conferma Vina in difesa. Davanti nessun dubbio: giocano i titolari Zaniolo, Mkhitaryan e Abraham. Andreazzoli dà fiducia a Pinamonti in attacco, Marchizza grande ex della gara.

Partita : Roma-Empoli

: Roma-Empoli Quando si gioca : 3 ottobre 2021

: 3 ottobre 2021 Dove si gioca : Roma, Stadio Olimpico

: Roma, Stadio Olimpico Orario : 18:00

: 18:00 Canale TV : DAZN

: DAZN Diretta streaming : DAZN

: DAZN Competizione: Serie A, 7ª giornata

Roma-Empoli, dove vederla in diretta TV

Roma-Empoli sarà trasmessa in diretta TV da DAZN. Per assistere però alla partita in televisione c'è bisogno, oltre che dell'abbonamento a DAZN, di una Smart TV che sia collegata a console com Xbox o PlayStation o dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast. La telecronaca del match sarà condotta da Riccardo Mancini e Massimo Gobbi.

La diretta streaming di Roma-Empoli

La partita tra Roma e Empoli si potrà seguire anche in streaming, ovviamente tramite DAZN. Scaricando l'app si potrà vedere Roma-Empoli tramite tablet, smartphone, Smart TV o pc. Inoltre il match sarà visibile anche tramite TIMVision.

A che ora si gioca

Per quanto riguardo l'orario del calcio d'inizio, il match tra Roma e Empoli per la 7a giornata della Serie A 2021-2022, è fissato per le ore 18. Ayroldi è l'arbitro designato per il match mentre al Var ci sarà Mazzoleni.

Serie A, le probabili formazioni di Roma-Empoli

Formazione tipo per Mourinho che schiera dall'inizio Pellegrini, reduce dalla squalifica, con Zaniolo e Mkhitaryan dietro Abraham. In difensa conferma per Vina e Ibanez. Andreazzoli sistemerà l'Empoli con il classico 4-3-1-2: Bajrami agirà alle spalle di Pinamonti, accanto a lui potrebbe esserci uno tra Mancuso e Di Francesco. In difesa Viti sembra avere maggiori chances rispetto a Ismajli.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: José Mourinho.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.