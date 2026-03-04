Rodrygo ha giocato per tre anni con un crociato parzialmente rotto: ora salterà i Mondiali

Il sogno dei Mondiali è già svanito per Rodrygo dopo la diagnosi di rottura del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio destro: una sentenza che non avrebbe mai voluto ricevere e che potrebbe tenerlo lontano dal campo per circa un anno. È impensabile ora rispondere alla chiamata del Brasile e per lui sarà complesso tornare ad allenarsi prima della fine del 2026 vista la gravità dell'infortunio che richiede tempi di recupero lunghissimi. La situazione è più grave del previsto soprattutto perché il brasiliano ha giocato per tre anni con una rottura parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per la quale non si era sottoposto a nessun intervento seguendo il consiglio dei medici.

Cosa è successo a Rodrygo nel 2023

La sfortuna lo ha colpito a pochi mesi dai Mondiali, con la convocazione di Carlo Ancelotti praticamente assicurata. Invece Rodrygo osserverà il Brasile da casa sua con un misto di amarezza e delusione per com'è andata questa stagione: il campionato per lui è finito e probabilmente tornerà solo nel 2027 a causa della rottura del crociato e del menisco, un doppio infortunio gravissimo che richiederà tempo per essere risolto. La gamba destra gli aveva già dato problemi in passato, ma in molti non ricordano che dal 2023 il brasiliano gioca regolarmente nonostante abbia subito una rottura parziale del crociato durante una partita con la sua nazionale. The Athletic ha riportato alla mente questo dettaglio sicuramente non trascurabile che avrà aumentato il rischio di incorrere in un problema ancora più grave come è effettivamente avvenuto.

Tre anni fa i medici hanno preferito optare per la terapia conservativa scartando l'idea dell'intervento chirurgico che in caso di rottura parziale del crociato anteriore non è sempre obbligatorio. Per mitigare i rischi legati a una ricaduta Rodrygo ha fatto molto lavoro preventivo tra fisioterapia e palestra che basta per contenere il problema e aiutare gli atleti a superare anche questo tipo di infortuni, una procedura già consolidata nel mondo del calcio. Il brasiliano per tre anni è riuscito a giocare fino all'ultima partita dove il dramma è accaduto. In casa Real il tema degli infortuni seri è stato discusso ampiamente, dato che dall'estate 2023 sono già cinque i giocatori che hanno subito una rottura del crociato e sono rimasti fermi per diversi mesi.