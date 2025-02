video suggerito

Roberto Mancini, trattativa per andare in Sudamerica: faccia a faccia col presidente Roberto Mancini ha incontrato nelle scorse ore il presidente del Botafogo John Textor: il 60enne tecnico jesino è tra i candidati a raccogliere la pesante eredità di Artur Jorge, che lo scorso anno ha vinto campionato brasiliano e Copa Libertadores.

A cura di Paolo Fiorenza

Roberto Mancini potrebbe tornare in panchina a stretto giro dopo aver ricevuto il benservito lo scorso ottobre dall'Arabia Saudita in seguito ai risultati deludenti ottenuti: il 60enne tecnico jesino ha sul tavolo l'offerta di un club brasiliano, il Botafogo, che ha la necessità di rimpiazzare Artur Jorge, che dopo i trionfi della scorsa stagione ha lasciato l'incarico di allenatore della squadra di Rio de Janeiro all'inizio di gennaio. La trattativa procede spedita secondo quanto svela Globo Esporte, che menziona un incontro faccia a faccia tra Mancini e il presidente del Botafogo Textor.

Roberto Mancini tra i candidati alla panchina del Botafogo

John Textor, l'imprenditore statunitense che è proprietario anche di Lione, Crystal Palace e Molenbeek, sta sondando nomi di alto profilo per dare un nuovo allenatore al Botafogo: dopo Rafa Benitez e Tata Martino, il mirino si è spostato su Mancini, che non allena un club dal 2018, quando lasciò lo Zenit San Pietroburgo per andare a sedersi sulla panchina dell'Italia, con cui poi avrebbe vinto gli Europei.

Roberto Mancini ha sempre mercato nella fascia alta del calcio mondiale

La pista che porta al Mancio è calda, mercoledì Textor e il tecnico marchigiano si sono incontrati di persona in Francia, ma le conversazioni tra i due andavano avanti da giorni. Al numero uno del Botafogo Mancini piace parecchio e ritiene che l'interesse sia reciproco, ma ancora si deve arrivare a parlare dell'argomento denaro.

L'idea di Textor è quella di affidarsi a un allenatore che si prenda carico del progetto del club carioca non solo in campo, ma anche nelle problematiche esterne. Un approccio insomma anche manageriale all'incarico. Nei prossimi giorni il presidente analizzerà nuovamente tutti i nomi con cui ha parlato durante il processo di selezione del nuovo tecnico, arrivando alla scelta finale.

Chi arriverà dovrà accollarsi una pesante eredità, visto che il Botafogo l'anno scorso ha vinto – sotto la guida di Artur Jorge – il massimo campionato brasiliano e anche la Copa Libertadores, in una stagione da sogno. In rosa militano tra gli altri l'ex Inter Alex Telles e l'ex Napoli Allan.