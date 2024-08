video suggerito

Rissa inaudita nel calcio femminile, due giocatrici non riescono a staccarsi: parapiglia in campo Violenta rissa tra due giocatrici durante il match tra la Rutgers University e l'UMass. Pugni, calci e capelli tirati per due ragazze finite negli spogliatoi in anticipo.

A cura di Marco Beltrami

Scene davvero insolite e tremende nel calcio femminile degli Stati Uniti. Il confronto andato in scena oltreoceano tra la Rutgers University e l'UMass, in quel di Amherst, ha vissuto un momento di grande tensione quando si è scatenata una violenta rissa tra due giocatrici che sono arrivate alle mani, costringendo compagne e avversarie ad intervenire. Entrambe le protagoniste dell'accaduto sono state allontanate dall'arbitro, per la sfida finita 10 contro 10, in un clima incandescente.

Tutto è scaturito dopo una situazione di gioco con protagonista l'esperta attaccante della Rutgers Gia Girman. Quest'ultima ha steso un'avversaria con un intervento durissimo. Indignate le ragazze dell'UMass, con Ashley Lamond che comunque ha provato a recuperare il pallone per giocarlo rapidamente e dare il via ad una ripartenza. Girman non contenta del fallaccio, ha anche cercato di impedire alla formazione in maglia bianca di dare seguito all'azione.

Così la situazione è degenerata, con Lamond che ha spintonato Girman. Ne è nata una vera e propria scazzottata, con pugni e colpi proibiti, comprese tirate di capelli. Girman ha scaraventato a terra la giocatrice dell'UMass, continuando a colpirla ferocemente. Un parapiglia che le altre giocatrici hanno provato a placare intervenendo anche in maniera decisa. Alla fine l'arbitro ha estratto un doppio rosso, con le formazioni che hanno chiuso il match in 10, con quattro cartellini gialli, due per squadra, negli ultimi minuti della partita. Una situazione figlia degli strascichi del duello rusticano di poco prima.

Un portavoce del dipartimento atletico della Rutgers ha dichiarato all'Associated Press di essere a conoscenza della rissa, senza però parlare di eventuali provvedimenti. Secondo le regole NCAA, il cartellino rosso relativo alla rissa comporta una sospensione di due partite