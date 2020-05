Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato le misure contenute nell'ultimo DPCM ha annunciato che dal 18 maggio le squadre di calcio potranno tornare ad effettuare degli allenamenti collettivi. Successivamente, rispondendo a una domanda di un giornalista, ha parlato anche della ripresa del campionato di calcio. E per il momento non ci sono le condizioni di sicurezza per il ritorno della Serie A.

Si agli allenamenti di gruppo dal 18 maggio

Da lunedì 18 maggio, giorno in cui non servirà nemmeno più l'autocertificazione, le società di calcio potranno iniziare gli allenamenti di gruppo. La notizia è stata confermata dal Premier Conte: "Il 18 maggio riaprono gli allenamenti di squadra, compreso quindi il calcio". Non era così nemmeno scontata questa decisione considerate tutte le polemiche sul protocollo che è stato approvato sì, ma che non piace né alla grande maggioranza delle squadre di Serie A né all'Associazione Calciatori.

Servono certezze per il ritorno del campionato di calcio

Sempre nella conferenza stampa al Presidente del Consiglio è stato chiesto se il campionato di Serie A riprenderà. Conte ha mostrato ancora una volta tutta la sua fiducia nel Ministro dello Sport Spadafora e ha dichiarato che per il momento non ci sono tutte le certezze che servono per la ripartenza del campionato. Nei prossimi giorni se ne potrebbe sapere qualcosa di più, perché il Premier ha in programma un incontro con il presidente della FIGC Gravina. Queste le parole dette da Conte: