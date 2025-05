video suggerito

Riportano a Farris le parole di Cassano sull'Inter: si rifiuta di credere che qualcuno lo abbia detto Il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris, si è rifiutato di credere che qualcuno avesse realmente potuto dire le parole che gli sono state riportate dopo la vittoria dell'Inter sul Verona. Parole invece dette testualmente da Antonio Cassano…

A cura di Paolo Fiorenza

In assenza dello squalificato Simone Inzaghi, in tribuna assieme a Calhanoglu dopo che entrambi hanno patteggiato la squalifica di un turno per aver tenuto rapporti vietati coi tifosi, è toccato al suo fido vice Massimiliano Farris presentarsi ai microfoni delle TV e poi in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 dei nerazzurri sul Verona a San Siro. Tre punti preziosissimi per tenere accesa la speranza di acciuffare il Napoli (che resta a +3 dopo il successo di Lecce) nelle ultime tre giornate di campionato. L'abbondante turnover fatto contro i veneti fa capire quanto il mirino fosse già puntato sulla semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona in programma martedì: approdare in finale, con la concreta possibilità di vincerla, sarebbe un traguardo di grandissimo prestigio. Eppure, secondo Antonio Cassano, anche la vittoria della Champions non salverebbe la stagione dell'Inter. Parole riportate sabato sera a Farris, che si è rifiutato di crederci: "Nessuno può averlo detto".

Massimiliano Farris è il vice di Simone Inzaghi da una decina di anni

Cosa aveva detto Cassano sulla stagione dell'Inter anche se dovesse vincere la Champions League

Una tesi in effetti abbastanza surreale quella del barese, che si innesta peraltro nella feroce narrazione anti-Inzaghi che porta avanti da tempo: secondo lui, con la rosa nerazzurra, l'ex tecnico della Lazio avrebbe dovuto vincere tutti e quattro gli ultimi scudetti, invece di "buttarli nel cesso" (per citarlo testualmente) come sta facendo anche adesso col Napoli. Un solo campionato vinto, l'anno scorso, non vale quasi niente per Cassano, che non può dare un giudizio neanche minimamente positivo sull'allenatore piacentino.

"Quando tutti inneggiavano Inzaghi e dicevano che era il nuovo Guardiola, io dicevo il contrario, dicevo che doveva essere a tre scudetti su tre e quest'anno al quarto – ha sentenziato Cassano qualche giorno fa – dicevo che l'Inter non ha piani B o C, dicevo che lui non ha migliorato poi così tanto i giocatori, visto che la squadra è talmente più forte di tutte le altre. L'Inter ci sta ricascando ancora, Inzaghi ci sta riuscendo ancora, sta buttando nel cesso il terzo scudetto. La Champions League lascia il tempo che trova. Anche se la vinci, rimane una stagione di merda perché questo campionato va vinto. La Champions l’ha vinta Di Matteo che non ha più allenato, l'ha vinta Mourinho, ne ha vinte due Ancelotti giocando male (anche questi ultimi due citati come esempi negativi evidentemente, ndr). Quello che sta accadendo è lo specchio di quello che ho sempre pensato: Inzaghi non è un allenatore top. Gli Inzaghi hanno una stampa buona a favore, l'ho sempre pensato, tutti e due. L’anno scorso Inzaghi ha vinto lo scudetto perché non c'era nessuno. Quest'anno sta completando un’opera schifosa, un solo campionato vinto su quattro".

Farris non crede che qualcuno abbia potuto realmente dire queste cose

Parole alle quali già era trasalito Viviano ("non devi essere normale per dire una cosa del genere") e che Farris semplicemente non ha riconosciuto come possibili quando gliele hanno riportate genericamente, senza fare il nome di Cassano, nella conferenza post Verona. "Volevo chiederle se un pochino vi arrabbiate quando qualcuno dice che, anche se l'Inter dovesse vincere la Champions, avrebbe comunque fatto una stagione di poco profitto o se invece, insomma, passate proprio oltre", è la stata domanda fatta al vice di Inzaghi.

Farris a bordo campo durante Inter-Verona

"Io non so se qualcuno l'abbia detto, ma sorriderei – ha replicato incredulo Farris – Sorriderei, perché basta prendere l'elenco delle squadre che vincono la Champions e lo scrivi lì. Non credo che lo abbiano detto. Il nostro discorso è semplicemente di aver fatto una grande stagione e il desiderio, volontà, sogno è di poterla coronare, magari vincendo un titolo. E in questo momento la situazione dice che abbiamo più possibilità – sembra assurdo – in Champions, sapendo benissimo che affrontiamo una squadra clamorosa, che è il Barcellona, e però abbiamo dimostrato di essere ancora in piedi, di avere tanta voglia e proviamo a tenere acceso il sogno".