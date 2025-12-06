Rio Ferdinand fa calare il gelo in diretta al sorteggio dei Mondiali: “Ma che domanda è?”

Il sorteggio dei Mondiali di calcio svoltosi a Washington ha vissuto un momento imbarazzante tra Rio Ferdinand e Danny Ramirez, nel silenzio assoluto della sala del Kennedy Center: “Ma che razza di domanda è?”.

Il sorteggio dei gironi dei Mondiali di calcio 2026, andato in scena venerdì al Kennedy Center di Washington, ha vissuto momenti abbastanza pacchiani, dando esattamente il senso di cosa dobbiamo aspettarci il prossimo anno negli Stati Uniti di Donald Trump, cui Gianni Infantino si è genuflesso omaggiandolo di un surreale ‘Premio FIFA per la pace', creato apposta per il suo nuovo sodale. C'è stato anche un frangente in cui il gelo è calato nella sala, quando uno scambio tra Rio Ferdinand, nella veste di conduttore sul palco, e il suo interlocutore che era in platea ha dato vita a una situazione imbarazzante: "Ma che domanda è?", ha esclamato l'ex difensore della nazionale inglese.

Il 47enne Ferdinand era sul palco assieme alla presentatrice Samantha Johnson, mentre tra il pubblico si trovava Danny Ramirez, un attore e produttore americano di origini messicane (i Mondiali si svolgeranno anche in Messico, oltre che negli Stati Uniti e in Canada), il cui ruolo era intervallare il sorteggio con delle interviste, aggiungendo anche un tocco hollywoodiano all'evento.

Lo scambio imbarazzante tra Rio Ferdinand e Danny Ramirez: cala il gelo in diretta al sorteggio dei Mondiali

A un certo punto tuttavia, la ‘sceneggiatura' scritta dagli autori è sembrata deragliare: è stato quando Ramirez, concludendo la chiacchierata con Iker Casillas, ha chiesto a Ferdinand: "Ehi, Rio, ti è mai capitato di segnare contro di lui?". Al che l'ex pilastro del Manchester United è apparso sorpreso, anzi contrariato: "Che razza di domanda è, Danny? Io sono un difensore", "Lo so, ma andavi sempre a saltare per i colpire di testa", "Sì, ma ascolta, capisci cosa intendo?".

A quel punto – nel silenzio assoluto del pubblico – è intervenuta Samantha Johnson, che era sul palco a fianco di Ferdinand, per superare l'impasse: "Ragazzi, siamo professionisti, manteniamo un certo stile". Ferdinand ha poi concluso con un "ne parliamo dopo" rivolto a Ramirez, con lo sguardo torvo che ricordano bene i suoi avversari in campo.

La deviazione dalla sceneggiatura preparata a tavolino avrebbe irritato Ferdinand

I commenti alla vicenda si sono divisi tra chi riteneva che fosse davvero una domanda stupida e fuori luogo e chi invece accusava Ferdinand di essere stato troppo brusco, non riuscendo a reggere la parte. Qualcuno ha menzionato una presunta frase successiva di Rio a Danny fuori scena ("Perché mi hai chiesto quello? Non l'avevamo provato"), alimentando la teoria che Ramirez abbia improvvisato, irritando l'ex calciatore, che invece voleva attenersi rigidamente al copione. Niente di grave alla fine, in un evento caotico e costellato di ritardi e errori tecnici.