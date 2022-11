Richarlison costretto a farsela a piedi: “Mi hanno bocciato all’esame della patente, la teoria” L’attaccante del Tottenham e del Brasile Richarlison ha raccontato le sue difficoltà per avere la patente di guida. Il problema è la parte teorica: “Ho ottenuto un punteggio di 36, devi ottenere 42 su 56”.

A cura di Paolo Fiorenza

Richarlison è rientrato dall'infortunio al polpaccio che lo ha fermato per un mese giusto in tempo per giocare dal 1′ nell'ultimo match vinto dal Tottenham prima della sosta per i Mondiali, il rocambolesco 4-3 sul Leeds con cui gli uomini di Conte si sono portati al quarto in posto in classifica, in piena corsa per la Champions. Il 25enne attaccante brasiliano già aveva ricevuto la notizia tanto attesa della convocazione per i Mondiali che cominceranno domenica prossima in Qatar.

Una notizia festeggiata in diretta con tutti i suoi cari: l'ex Everton e Fluminense probabilmente non sarà titolare nell'affollatissimo attacco della squadra di Tite, ma il Ct verdeoro sa di poter contare su di lui, sulla scorta di un ruolino in nazionale che recita 17 gol e 7 assist in 38 partite. Richarlison salirà dunque sull'aereo per il Qatar, ma se mai avesse voluto raggiungere il Paese mediorientale viaggiando in macchina non avrebbe potuto farlo, almeno non con lui al volante.

L'attaccante del Tottenham infatti non ha la patente, visto che non ha superato l'esame per ottenerla, principalmente per le sue difficoltà con l'inglese pur vivendo Oltremanica da 5 anni, ovvero da quando nell'estate del 2017 il Watford lo portò ventenne in Europa. "Sto cercando di prendere la patente in Inghilterra, sto facendo scuola guida – ha detto a ‘Ronaldo TV' – Ho fallito il mio primo test di teoria. Ci sono 900 domande da studiare, io ne ho studiate 200 poi dovevo andare in vacanza".

Richarlison festeggia con Neymar nell’amichevole dello scorso giugno contro il Giappone

"Allora ho detto: fatemi fare presto questo test, andrà bene. L'ho fatto e l'ho quasi superato. Ho ottenuto un punteggio di 36, devi ottenere 42 su 56. Il secondo tentativo sarà quando avrò finito di studiare, è tutto in inglese", ha spiegato Richarlison. Nonostante la sua ricchezza e a differenza di tutti i suoi compagni che ostentano macchinoni, il brasiliano per ora è felice di prendere il treno ed è persino andato a fare visita al suo ex compagno all'Everton Allan viaggiando da Londra a Liverpool con i mezzi pubblici.

"Mi sento una persona normale quando prendo il treno – ha detto – La gente pensa che poiché sono un giocatore non posso prendere un treno, penso che sia normalissimo, mi sento una persona libera". Almeno fino al prossimo esame per prendere la patente.