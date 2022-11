Bentancur grazie a Conte si è riscoperto goleador, e il Tottenham vince 4-3 con una sua doppietta 3 gol in 4 anni e mezzo con la Juventus, addirittura 5 in quest’avvio di stagione per Rodrigo Bentancur, che è stato ancora una volta decisivo con il Tottenham, che con la sua doppietta ha piegato 4-3 il Leeds.

A cura di Alessio Morra

Un sabato di Premier League ricco di partite, ma anche di emozioni. Perché se il 3-1 del Liverpool al Southampton rappresenta la normalità, non si può per niente dire la stessa cosa per la partita dell'Ethiad, dove il Brentford ha battuto 2-1 il Manchester City, con gol decisivo di Toney al 98′. Ma da ‘pazzi' è stata anche la sfida tra Tottenham e Leeds. La squadra di Conte si è imposta nel finale e ha vinto 4-3 grazie a una doppietta di Bentancur, che adesso è diventato decisivo e pure un goleador, quasi impensabile pensando ai suoi anni juventini.

Sta giocando una stagione per cuori forti il Tottenham, che ha perso tre delle ultime sei partite, ma le tre che ha vinto le ha portate a casa rimontando da 0-2 a 3-2 con il Bournemouth, segnando il gol decisivo al 92′, 2-1 con il Marsiglia, ottenendo il primo posto del girone di Champions al 95′e tra l'81 e l'83' ha segnato due gol che hanno permesso di battere il Leeds 4-3! Si può dire facilmente che c'è tutto il carattere di Conte in questa squadra che continua a viaggiare a ritmi altissimi. Bentancur si prende la copertina con una doppietta decisiva, gli altri li hanno realizzati Kane e Davies.

Rodrigo Bentancur è stato per tanti anni un principe alla ricerca del trono, alla Juventus ha alternato buone prestazioni a partite insufficienti, non riuscendo così a mostrare le sue qualità. Conte lo ha rigenerato e lui si è riscoperto goleador. Sarà la fiducia dell'allenatore, sarà l'aria del calcio inglese o una maggiore consapevolezza, ma fatto sta che l'uruguaiano è diventato un centrocampista fortissimo, e se continua così può diventare uno dei migliori nel suo ruolo, l'età gioca a suo favore.

La Juventus, che dalla cessione sua e di Kulusevski ha comunque intascato 60 milioni di euro, rischia di mangiarsi le mani. Perché la crescita di Bentancur è enorme, fa quantità da qualità e ora fa pure gol. Il dato realizzativo, che è quello sempre più lampante, fa riflettere. 5 gol nella stagione 2021-2022 con gli Spurs (4 in Premier, 1 in Champions) contro solo i 3 segnati con la Juventus in 181 presenze (e quattro anni e mezzo).