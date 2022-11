Scopre di essere convocato per i Mondiali mentre guarda la TV e si inginocchia: “Vuoi sposarmi?” Sono già virali i video di reazione dei calciatori del Brasile durante l’annuncio della lista dei convocati per i Mondiali. Pedro coglie l’occasione per una proposta di matrimonio indimenticabile.

A cura di Fabrizio Rinelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali in Qatar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Brasile ha svelato i 26 giocatori convocati ufficialmente per giocare i Mondiali 2022 in Qatar. Il Ct Tite, tra conferme e sorprese, ha dunque svelato coloro i quali faranno parte della spedizione qatariota per una delle Nazionali favorite per la vittoria finale. Ben 9 gli attaccanti convocati, ma anche la sorpresa di vedere il 39enne Dani Alves che giocherà il suo ultimo Mondiale in carriera e sarà capitano assoluto dei verdeoro. Con lui nel pacchetto arretrato anche i tre difensori della Juventus: Alex Sandro, Bremer e Danilo. Firmino e Gabigol sono invece i due grandi esclusi da Tite che ha preferito portare Pedro e Martinelli con i vari Neymar, Vinicius, Rodrygo e altre stelle del calcio europeo. Ecco, proprio Pedro è stato uno degli osservati speciali in queste ore.

C'erano grossi interrogativi sul fatto che il suo nome potesse comparire tra gli attaccanti del Brasile in Qatar e l'attesa per capire se fosse realmente così è stata lunghissima. Il Brasile ha annunciato i nomi dei convocati in diretta tv, svelandoli a tutto il Paese, anche agli stessi giocatori. Occasione per ogni aspirante campione pronto a salire su quell'aereo, per radunare tutta la sua famiglia, seduti in salotto, per pregare e sperare di essere convocati. Pedro è stato grande protagonista di questo simpatico siparietto e in un video pubblicato anche dal suo stesso club, si è potuta vedere tutta la sua reazione sorpresa per questa chiamata che l'ha portato a fare un gesto inaspettato in preda all'entusiasmo: ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo.

Pedro è seduto sul divano insieme a tutta la sua famiglia. Indossa un paio di ciabatte e al suo fianco c'è la sua fidanzata e sua madre. L'ex attaccante della Fiorentina che oggi al Flamengo ha vinto da protagonista l'ultima Copa Libertadores segnando 12 gol nella competizione e ben 11 in campionato, era in tensione, visibilmente emozionato e provato da quella diretta televisiva. I nomi degli attaccanti vengono pronunciati velocemente: Neymar, Vinicius, Martinelli, Pedro… Dopo aver ascoltato il suo nome il bomber del Flamengo alza la testa e il suo volto mostra una totale incredulità. Abbraccia la fidanzata e la madre in lacrime, è il raggiungimento di un sogno per lui.

Leggi anche Keylor Navas guida i 26 convocati della Costa Rica per i Mondiali in Qatar 2022

Dopo poco tempo Pedro perde completamente il controllo delle sue azioni e così, in preda a un entusiasmo totale, decide di tirare fuori l'anello che. probabilmente aveva da parte proprio per una grande occasione. L'attaccante del Flamengo lo tira fuori, si inginocchia e chiede alla sua fidanzata di sposarlo mentre glielo mostrava. La ragazza si commuove, si mette le mani sul volto e dopo il "sì" tanto atteso abbraccia Pedro che chiude così una giornata a dir poco perfetta per la sua vita professionale e privata.

Pedro però non è stato l'unico giocatore a reagire in questo modo dopo aver letto e sentito il proprio nome tra i convocati di Tite. Diversi sono stati i video pubblicati sui social da vari giocatori e amici degli stessi immortalati mentre reagivano nel modo più svariato alla convocazione. Bruno Guimaraes ha atteso che in tv pronunciassero il suo nome mentre teneva in braccio la sua bimba. Al suo fianco i due genitori con indosso la sua maglia verdeoro che si tenevano per mano. Bruno Guimaraes sente pronunciare il suo nome e si alza in piedi baciando in testa sua figlia: un gesto tenerissimo e molto discreto.

Antony del Manchester United invece si commuove e vestito in borghese, seduto sul suo divano di casa, al fianco di amici e parenti che indossavano la maglia dei Red Devils, ha atteso che pronunciassero il suo nome. Una volta appurato che anche lui sarà parte integrante del Brasile è letteralmente saltato abbracciando tutti e festeggiando con grande emozione quella chiamata.

Richarlison del Tottenham era invece seduto davanti alla tv con alle sue spalle tutta la famiglia. Era a terra, mentre gli altri presenti in salotto pregavano e speravano che il suo nome venisse pronunciato. All'interno della lista dei convocati c'è infatti anche il suo nome e non appena viene sentito da tutti l'attaccante degli Spurs si alza di scatto iniziando ad esultare e gridare con tutta la sua famiglia. Anche Richarlison prende in braccio sua figlia e la veste con la bandiera del Brasile. L'attaccante del Tottenham sale sul divano e inizia a saltare: quella chiamata è davvero troppo importante per la sua carriera.