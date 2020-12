"Non ci eravamo abituati". È così che Riccardo Ferri commenta le proteste e la rabbia della Juventus contro l'arbitro La Penna. Perché questa levata di scudi? Le decisioni del direttore di gara in occasione della sfida contro la Fiorentina (persa in casa per 3-0 dai bianconeri) hanno fatto discutere e far saltare i nervi. In particolare a Pavel Nedved, la cui immagine infastidita, corrucciata, arrabbiata mentre abbandona il campo è divenuta il simbolo di quella serataccia.

In meno di un giorno la squadra ha perso due volte: in tribunale, per la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha ribaltato la sentenza di Giudice Sportivo e Corte d'Appello imponendo di giocare la sfida col Napoli e sottraendo 3 punti; in campo, chinando il capo dinanzi alla Viola di Cesare Prandelli che contro la ‘vecchia signora' mette sempre da parte i convenevoli.

Cosa accadrà adesso all'arbitro La Penna, protagonista di episodi negativi secondo la versione della Juventus? Spetterà ai vertici dell'Aia decidere se, al netto della prestazione dell'Allianz Stadium, merita un turno di riposo oppure un po' di ‘purgatorio' in B. Sul tavolo, intanto, restano le obiezioni e le polemiche, la convinzione di essere stati penalizzati dalla serata per nulla positiva del fischietto. L'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri, dice la sua su quanto accaduto e sulla "strana" posizione in cui s'è venuta a trovare la società bianconera. In genere lamentarsi degli arbitri è da perdenti – secondo un motto proprio dei calciatori juventini – ecco perché per l'ex calciatore nerazzurro qualcosa non quadra.