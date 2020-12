La Juventus è lontana dal vertice. I bianconeri, che hanno una partita da recuperare, sono al sesto posto in classifica. Onestamente era inimmaginabile a inizio stagione. Il 3-0 incassato dalla Fiorentina ha fatto rumore, per il punteggio fragoroso e perché è stata questa anche la prima sconfitta in Serie A di Pirlo. Il tecnico bresciano dopo la partita ha analizzato la sconfitta, ha parlato del rosso di Cuadrado che ha inciso sul match, ma anche detto una frase polemica e ha fatto riferimento ad alcune decisioni arbitrali: "C'è un trend che va avanti da dodici giornate, gli episodi arbitrali non ci girano a favore. Le immagini sono evidenti a tutti".

Polemiche per la decisioni di La Penna in Juve-Fiorentina

Il direttore di gara ha correttamente espulso Cuadrado, una decisione presa dopo aver rivisto le immagini al VAR. Il cartellino rosso era meritato per il fallo durissimo su Castrovilli. Ma nel secondo tempo La Penna ha graziato Borja Valero, che poteva essere ammonito una seconda volta. Poi ci sono stati due episodi dubbi nell'area di rigore dei viola, che sono stati lasciati correre. Di questi tre episodi dopo il match si è lamentato Pirlo.

Gli episodi arbitrali che fanno arrabbiare la Juventus

I bianconeri lamentano alcuni arbitraggi negativi, soprattutto l'ambiente bianconero si lamenta per alcuni calci di rigore non assegnati. In primis quello nella partita con il Benevento, una trattenuta su de Ligt, che provocò anche il rosso di Morata. Ma i bianconeri pensano anche a un penalty non assegnato nel match contro il Verona. E a verbale secondo la Juve mancherebbero anche un paio di cartellini rossi. La Juve avrebbe voluto che Pellegrini fosse espulso (nella partita con la Roma d'inizio campionato) e che de Roon e Romero ricevessero un cartellino molto pesante nella partita con l'Atalanta finita 1-1.