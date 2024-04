video suggerito

Zalewski travolto in area da Blin e Falcone: era fallo. De Rossi protesta: “Non si può non dare rigore” Zalewski travolto in area di rigore da Blin e Falcone: il fallo sembra evidente ma per l’arbitro non c’è nulla. De Rossi protesta in maniera veemente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Zalewski viene travolto in area di rigore da Blin e Falcone ma per l'arbitro Marcenaro non c'è nulla e il check del VAR conferma la decisione del direttore di gara. Il fallo sembrava evidente perché i due calciatori del Lecce sono entrati in ritardo rispetto al giallorosso della Roma.

Proteste accese anche da parte di Daniele De Rossi, che si è rivolto al Quarto Uomo in maniera piuttosto accesa e ha perso il suo solito aplomb: "Non si può non dare questo rigore". L'allenatore giallorosso in questa sua parentesi iniziale in panchina non si è mai contraddistinto per proteste o per dialoghi con gli arbitri ma su questo episodio si è lasciato andare.

Poco dopo l'intervallo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, Zalewski ha controllato il pallone e ha tentato un sombrero in area nello stretto ma su di lui sono arrivati Blin e Falcone: l’esterno polacco è finito a terra e ha chiesto il calcio di rigore, così come tutti i suoi compagni in campo e fuori.

L’azione è proseguita e ha portato ad un veloce ribaltamento della situazione con lo sviluppo sul fronte offensivo del Lecce, tra le proteste degli ospiti. Secondo l’arbitro Marcenaro e il Var non c'è penalty ma Zalewski viene travolto prima dal calciatore e poi dal portiere salentino.

Un episodio che farà discutere ma il rigore sembra esserci, e in questa stagione se ne sono visti diversi assegnati con queste modalità. Resta più di qualche dubbio in merito all'intervento dei due calciatori del Lecce.

Il VAR non è intervenuto per mandare il direttore di gara al video ed è bastato un check vocale con l'arbitro Marcenaro, che ha visto e giudicato l’episodio dal campo facendo proseguire l'azione.

I vertici arbitrali chiariranno se l’episodio è stato interpretato bene degli ufficiali di gara o se c'è stato un errore, sia in campo che al video.