Retegui fa spaventare il Genoa, malore sul volo di ritorno da Napoli: passa la notte in ospedale L'attaccante si è sentito male in aereo di ritorno dalla trasferta contro il Napoli: la TAC ha dato esito negativo, dopo aver trascorso la notte in osservazione è stato dimesso in mattinata.

A cura di Ada Cotugno

Attimi di paura per Mateo Retegui nel ritorno dalla trasferta di Napoli: sull'aereo che stava riportando a casa il Genoa l'attaccante ha avuto un leggero malore e all'atterraggio è subito stato trasportato in ospedale per essere sottoposto a dei controlli. Tutto è cominciato in campo, in seguito a uno scontro di gioco con Leo Ostigard che lo ha colpito alla testa.

Il giocatore è stato curato in campo, ma nel corso del viaggio di ritorno ha accusato qualche problema che ha allarmato tutto lo staff medico rossoblù. Per qualche momento si è temuto il peggio e per questo è stato traferito subito all'ospedale San Martino dove è stato sottoposto a una TAC di controllo che ha dato esito negativo.

Retegui ha potuto tirare un sospiro di sollievo, allontanando la paura di aver subito un trauma cranico che avrebbe condizionato il continuo della stagione: il campanello d'allarme era scattato dopo lo scontro aereo avvenuto con il difensore del Napoli nel corso della partita, pareggiata per 1-1 dal Genoa allo stadio Maradona, durante il quale l'italo-argentino aveva avuto la peggio rimediando un brutto colpo alla testa.

Lo staff medico del Genoa ha subito collegato il malore a quell'episodio avvenuto in campo e che avrebbe potuto avere degli strascichi spiacevoli per il giocatore. I risultati della TAC hanno allontanato tutte le ipotesi negative, ma per sicurezza Retegui è rimasto sotto osservazione dei medici, restando in ospedale per tutta la notte.

Per sua fortuna durante la sua permanenza non sono state registrate complicazioni e questa mattina è stato dimesso dopo aver ricevuto il via libera da parte dei medici che lo hanno seguito. Il suo ricovero è avvenuto soltanto in via precauzionale, tanto che stamattina Retegui si è presentato normalmente al centro di allenamento per riprendere i lavori assieme al resto della squadra.

Il malore dunque è stato solo temporaneo e, dopo il giorno di riposo disposto per domani dell'allenatore Alberto Gilardino, l'attaccante potrà tornare subito in campo per preparare la partita contro l'Udinese in programma il prossimo sabato a Marassi.