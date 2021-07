Repubblica Ceca-Danimarca si sfidano oggi all'Olympic Stadium di Baku per i quarti di finale di Euro 2020 tra lo stupore generale degli addetti ai lavori e gli appassionati: si tratta di due buone nazionali che, però, in pochi si aspettavano di trovare nel tabellone delle migliori otto del Vecchio Continente. I cechi hanno eliminato l'Olanda agli ottavi con i gol di Holes e di Schick, che si sta prendendo tutte le copertine dall'inizio del torneo; mentre i danesi hanno strapazzato il Galles con un sonoro poker firmato da Dolberg, Mahele e Braithwaite.

In vista della sfida di Baku il CT dei cechi Jaroslav Šilhavý non dovrebbe modificare il 4-2-3-1 con Schick unica punta e Masopust, Barak e Sevcik ad agire sulla trequarti. Per Kasper Hjulmand è difficile modificare l'assetto che ha fatto bene finora (3-4-3) ma la Danimarca ha dimostrato di essere camaleontica: non dovrebbe cambiare il tridente, Braithwaite-Dolberg-Damsgaard; e Kjaer dovrebbe recuperare dal problema accusato contro il Galles.

Partita: Repubblica Ceca-Danimarca

Repubblica Ceca-Danimarca Giorno: sabato 3 luglio 2021

sabato 3 luglio 2021 Orario: 18:00

18:00 Dove si gioca: Olympic Stadium, Baku

Olympic Stadium, Baku Canale TV: Rai Uno, Sky

Rai Uno, Sky Diretta streaming: RaiPlay, Sky-Go, Now

RaiPlay, Sky-Go, Now Competizione: Euro 2020, quarti di finale

Europei 2021, dove vedere Repubblica Ceca-Danimarca in TV su Rai 1 in chiaro

La sfida tra Repubblica Ceca e Danimarca sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai Uno e da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport HD (numero 251). Il collegamento sul primo canale delle Rai con Baku partirà dalle ore 17.30.

Repubblica Ceca-Danimarca dove vederla in streaming

La sfida tra la nazionale danese e quella ceca si potrà vedere anche in streaming grazie alle app di RaiPlay, Sky-Go e Now.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Danimarca agli Europei

Šilhavý non ha motivo di cambiare la sua squadra dopo la belle vittoria con l'Olanda e così rivedremo il 4-2-3-1 ammirato finora con Coufal, Celustka, Kalas e Boril a difendere la porta di Vaclik; Holes e Soucek a fare da schermo in mezzo al campo con Masopust, Barak e Sevcik a supportare l'unica punta Schick.

Hjulmand dovrebbe riproporre la squadra che ha battuto il Galles, con Kjaer che occuperà il suo posto nel trio difensivo con Vestergaard e Christensen davanti a Schmeichel, Stryger Larsen e Maehle sulle corsie laterali e in mezzo al campo Delaney e Hojbjerg con Damsgaard nel ruolo di incursore. Braithwaite e Dolberg in attacco.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick. Allenatore: Šilhavý.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Vestergaard, Christensen, Kjaer; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. Allenatore: Hjulmand.

Dove si gioca la partita

A ospitare la penultima sfida dei quarti di finale di EURO 2020 sarà l'Olympic Stadium di Baku, che ha una capienza di 68 mila posti ma è stata ridotta a 31.000 per le regole anti-Covid. Ospita le partite della nazionale di calcio dell'Azerbaigian e ha ospitato i Giochi europei nel 2015.

Euro 2020, contro chi gioca in semifinale la vincente di Repubblica Ceca-Danimarca

La vincente tra la Repubblica Ceca e la Danimarca affronterà in semifinale chi avrà la meglio nello scontro tra Inghilterra e Ucraina.