Real Madrid-Barcellona in Supercoppa di Spagna, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Real Madrid-Barcellona è la finale di Supercoppa di Spagna che si gioca oggi domenica 12 gennaio alle 20:00 a Jedda, in Arabia Saudita. La partita sarà visibile in TV in chiaro su Telelombardia e 7Gold, in streaming gratis su Youtube. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Si gioca oggi la finale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona che hanno superato le Final Four e si confrontano in un Clasico che vale il primo trofeo stagionale. La partita è in programma alle 20 ora italiana in diretta dal King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita: sarà trasmessa in TV in chiaro su Telelombardia e 7Gold in streaming gratis sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

Un appuntamento da non perdere e che vedrà di fronte due totem del calcio internazionale. Il Real Madrid di Ancelotti e il Barcellona di Flick a pochi giorni dal raggiungimento della finale di Supercoppa non priva di polemiche. In casa madridista per l'immane rissa scoppiata alla fine del match contro il Maiorca, in casa azulgrana per i tanti problemi legati a Dani Olmo e al suo tesseramento. In mezzo, il primo trofeo della stagione e il secondo derby da inizio campionato: il primo confronto tra le due formazioni è andato in scena ad ottobre in Liga, con la squadra di Hans Flick che ha travolto quella di Carlo Ancelotti con un pesante 4-0 al Santiago Bernabeu.

Dove vedere Real Madrid-Barcellona in diretta TV

Real Madrid-Barcellona finale di Supercoppa di Spagna, in Italia non sarà visibile in TV né su DAZN né su Sky che non hanno acquisito i diritti del torneo. Come hanno fatto le due TV in chiaro, Telelombardia e 7Gold che trasmetteranno l'evento senza costi aggiuntivi, visibile per tutti.

Real Madrid-Barcellona, dove vederla in diretta streaming

Anche per la diretta sul web, il Clasico di Supercoppa di Spagna Real Madrid-Barcellona sarà visibile solamente in una modalità: collegandosi al canale Youtube di Cronache di Spogliatoio. Solo in questo modo si potrà assistere al Clasico, in modo gratuito e con una visione in chiaro, per tutti.

Real Madrid-Barcellona, le probabili formazioni della finale di Supercoppa di Spagna

Pochi calcoli e tutti i migliori in campo senza conti o pretattiche: Ancelotti e Flick si sfideranno a viso aperto per prendersi il primo trofeo dell'anno e prevalere sugli storici rivali di sempre. Un Clasico in cui il Real ripropone il 4-2-3-1 con Mbappé unica punta d'area supportato da Brahim Diaz, Bellingham e Vinicius Jr. Come per Flick e il Barça: Lewandowski sarà il terminale offensivo azulgrana mentre sulla trequarti agiranno a tre Yamal, Gavi e Raphina.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Lucas Vazquez, Rudiger, Tchouameni, Mendy; Camavinga, Valverde; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappé. All.: Ancelotti.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Pedri, Casado; Yamal, Gavi, Raphina; Lewandowski,. All. Flick.