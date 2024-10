video suggerito

Real Madrid-Barcellona, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni del Clasico Tutto pronto per il primo Clasico di stagione tra Real Madrid e Barcellona in programma questa sera alle 21:0= al Santiago Bernabeu. Diretta TV e in streaming a pagamento in esclusiva su DAZN.

A cura di Alessio Pediglieri

Il calcio spagnolo si ferma oggi, sabato 26 ottobre, per assistere alla partita delle partite, il grande "Clasico" tra Real Madrid e Barcellona, con gli auzlgrana primi in classifica e le merengues a inseguire, secondi. E' il primo "derby" stagionale tra le due super potenze della Liga e sarà trasmesso in diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN con calcio di inizio fissato per le 21:00.

La prima contro la seconda in classifica e una rivalità che si riaccende subito per il primo Clasico dell'annata, con l'andata al Santiago Bernabeu, nella sera (ore 21:00) di sabato 26 ottobre 2024. Solo tre punti li separano in classifica e il pronostico è apertissimo: il Real è reduce dalla "remuntada" europea al Borussia, dallo 0-2 al 5-2 mentre il Barça ha praticamente solo vinto fin qui nella Liga, con nove vittorie su dieci con l'arrivo di Flick in panchina e volando anche in Champions League.

Partita: Real Madrid-Barcellona

Data: sabato 26 ottobre

Orario: 21:00

Dove: Stadio Santiago Bernabeu (Madrid)

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 11° turno, Liga spagnola

Real Madrid-Barcellona, dove vederla in TV, non c'è la diretta in chiaro: gli orari

Real Madrid-Barcellona il primo grande "Clasico" stagionale si gioca questa sera al Santiago Bernabeu. Nella ‘tana' del Real, assalto alla capolista Barcellona distante solo tre punti in classifica. Una sfida che si potrà vedere soltanto in modalità a pagamento. E' una esclusiva di DAZN per chi vorrà seguire la gara in diretta TV, si dovrà sottoscrivere l'abbonamento tramite smart tv, Chromecast, Firestick e console per videogiochi.

Dove vedere Real Madrid in diretta streaming

Anche per la diretta in streaming le modalità di visione di Real Madrid-Barcellona non cambiano: solo a pagamento e dietro abbonamento a DAZN s potrà seguire il Clasico online. Utilizzando anche l'app a disposizione per i dispositivi device.

Liga spagnola, Real Madrid-Barcellona le probabili formazioni

Occhi puntati sul Bernabeu e sulla squadra di Ancelotti chiamata all'impresa di infliggere la prima sconfitta stagionale in Liga al Barcellona capolista. Per i Blancos scontata la presenza in attacco di Mbappé chiamato al suo primo Clasico spagnolo in assoluto, scenario perfetto per provare a mostrarsi decisivo. Nel 4-3-1-2 di Ancelotti esperienza in mediana di Modric e linea di trequarti tutta estro e qualità con Vinicius Junior, Bellingham e Rodrygo. Per Flick l'esame di maturità da quando è in Catalogna: sbancare Madrid avrebbe il sapore della consacrazione anticipata e proverà a farlo con il classico 4-3-3 ultra offensivo. Yamal, Lewandowski e Raphinha di punta, Casado, Eric Garcia, Pedri in mediana.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Lucas Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Modric; Vinicius Junior, Bellingham, Rodrygo; Mbappé

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundè, Cubarsi, Inigo Martinez, Baldè; Casado, Eric Garcia, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha