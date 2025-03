Real Madrid-Atletico Madrid in Champions, dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Real Madrid-Atletico Madrid è la partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma oggi martedì 4 marzo allo stadio Bernabeu, alle ore 21. La squadra di Ancelotti reduce dal playoff vinto contro il Manchester City giocherà l'andata degli ottavi in casa contro quella di Simeone che nella classifica della Liga è distaccata dalle merengues di un solo punto. In palio ci sono i quarti di finale contro la vincente della sfida tra il PSV e l'Arsenal. La partita di ritorno tra Real e Atletico si giocherà il 12 marzo. Diretta TV su Sky con streaming su Sky GO e NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Partita: Real Madrid-Atletico Madrid

Orario: 21:00

Dove: Stadio Bernabeu, Madrid

Quando: martedì 4 marzo 2025, ore 21

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: Champions League 2024-2025, ottavi

Real Madrid-Atletico Madrid, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in TV? La partita di Champions non sarà trasmessa in TV in chiaro ma si potrà vedere in esclusiva su Sky. Diretta sui canali Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 252. Inoltre le fasi salienti del match saranno trasmesse in TV su diretta gol.

Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in diretta streaming

Real Madrid-Atletico Madrid si potrà vedere in streaming non in chiaro ma su Sky GO. Gli abbonati all'emittente satellitare dunque potranno seguire la sfida sui propri dispositivi portatili e computer. Possibile vedere il derby di Madrid anche sulla piattaforma NOW, acquistando anche il singolo tagliando dell'evento.

Real Madrid-Atletico Madrid, le probabili formazioni della partita di Champions League

Real Madrid in campo nel derby di Champions con il 4-3-3 con Rodrygo, Mbappé e Vinicius in avanti. A ridosso ci saranno Ceballos, Tchouameni e Bellingham. Atletico con il 4-4-2, con Simeone che punta su Alvarez, Sørloth per far male alle merengues. Ecco le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Ceballos, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Gimenez, Rinaldo; Giuliano Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Alvarez, Sørloth. All. Simeone.