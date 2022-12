Prova a imitare Hakimi dal dischetto con un risultato pessimo: è il più brutto “cucchiaio” di sempre E’ accaduto a Rayan Cherki, giovane talento francese durante un’amichevole a Dubai tra Lione e Arsenal. Autore dell’errore clamoroso dal dischetto è stato criticato da tifosi e compagni.

A cura di Alessio Pediglieri

Tempo di amichevoli per tanti club in questi giorni di Mondiali. Mentre in Qatar si entra nel vivo del torneo con le sfide d'alta quota dei quarti di finale, le varie squadre si stanno impegnando in vari tornei per mantenere la forma fisica e il ritmo gara in vista del ritorno dei campionati dopo la pausa invernale. In alcuni casi, anche con sfide di lusso come quella tra Lione e Arsenal che ha visto trionfare gli inglesi 3-0 in una gara della "Super Cup", ma anche un incredibile errore dal dischetto dalla stellina 19enne Rayan Cherki, autore di un goffissimo tiro divenuto subito virale sui social.

Regolamenti e accordi variano di volta in volta e così capita anche che se dopo i 90 minuti regolamentari una delle due squadre chiuda in vantaggio, si vada a battere i calci di rigore, per la gioia dei tifosi e per regalare attimi di spettacolo in più. Forza delle partite amichevoli, dove basta la reciproca intesa per costruire piccoli tornei o sfide particolari dove le classiche regole vengono messe in disparte. E così è accaduto a Dubai, giovedì pomeriggio durante il mini-torneo "Super Cup", quando allo stadio Al Maktoum Stadium è andata in scena una amichevole di primo piano tra Lione e Arsenal. Gli attuali primatisti in Premier League si sono divertiti, vincendo facilmente sui francesi 3-0 grazie alle reti di Magalhaes, Nketiah e Vieira, tutte segnate nel primo tempo. Poi, la classica girandola delle sostituzioni, fino al 90′.

Per la gioia degli spettatori presenti si è dato vita anche ai calci di rigore. La squadra di Mikel Arteta ha conquistato un punto in più dopo aver vinto dal dischetto per 2-1, ma tutta l'attenzione è finita su Rayan Cherki, entrano al 62′ e autore del tiro dal dischetto più imbarazzante di serata. Il 19enne francese si è avvicinato al dischetto e ha deciso di provare il classico "cucchiaio" per beffare Karl Hein, ma il 20enne portiere dei Gunners si è visto recapitare tra le braccia il pallone, senza doversi né tuffare né impensierire più di tanto.

Il tiro alla Panenka si è così trasformato in un miserabile fallimento che ha fatto subito il giro del web. "Si credeva Hakimi" hanno subito scritto svariati utenti, con altri che sono stati ben più feroci e spietati con il povero 19enne. Così come alcuni commentatori in Tv che hanno puntato l'indice sulla voglia di protagonismo della giovane promessa, mentre da fonti vicine al Lione si stanno diffondendo anche voci di un fastidio diffuso da parte degli stessi compagni di Cherki, per la scelta fatta e la figuraccia seguente.

Tanto più perché il macroscopico errore arriva a pochi giorni da un altro "cucchiaio" che ha fatto il giro del mondo, però, per la sua perfetta realizzazione: quello tirato dagli 11 metri da Hakimi nell'ottavo di finale contro la Spagna ai Mondiali. In quel caso, la freddezza e la bravura dell'esterno marocchino ha impressionato positivamente, eseguendo alla perfezione il gesto tecnico proprio nel rigore decisivo che ha eliminato le Furie Rosse e consegnato il Marocco alla storia. A pochi chilometri di distanza, un paio di giorni più tardi, il disastro imbarazzante di Cherki.

Il web si è ovviamente scatenato sul povero ragazzo, tanto più se si pensa che in patria Rayan Cherki è considerato tra i più promettenti giocatori in divenire. Un vero e proprio enfant prodige che ha bruciato le tappe ed è finito nel mirino di grandi club europei. Cresciuto nel settore giovanile del Saint-Priest si è formato proprio nell'Olympique Lione diventando il primo giocatore classe 2003 ad aver esordito nella massima serie francese. Qualche mese più tardi ha esordito anche in Champions League diventando, a 16 anni e 102 giorni, il secondo più giovane esordiente nella competizione. Tutti numeri da campioncino in erba, tranne per quel "cucchiaio" che resterà impossibile da far dimenticare.