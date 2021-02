Il rigore al Napoli ai danni della Juventus sta accendendo le polemiche del post partita. La freddezza di Lorenzo Insigne ha permesso ai partenopei di vincere sulla Juventus, strappare un successo importante e rilanciare le ambizioni partenopee. Un viatico fondamentale per permettere a Gattuso di lavorare con una relativa tranquillità dopo le ultime turbolente settimane trascorse con la spada di Damocle di un imminente esonero. Così, la tensione si è trasportata al 90′ d Napoli a Torino perché è il mondo bianconero a lamentarsi a più voci.

A metterci il pepe è stato Andrea Pirlo con dichiarazioni tutt'altro che distensive nel dopo partita. Un rigore che ha lasciato amarezza e soprattutto la sensazione di una decisione eccessiva. A situazione inversa, ha sostenuto il tecnico della Juventus, non sarebbe stato fischiato. Un parere che ha aperto il fianco alle discussioni sul tema e che ha diviso gli utenti su internet e i vari tifosi. Tra questi, però, anche qualche voce illustre, come quella di Fabrizio Ravanelli, ex attaccante bianconero.

‘Penna Bianca' non è stato impassibile davanti alla decisione di Doveri e del VAR: "Ai miei tempi un rigore del genere non lo avrebbero mai dato, ma ritengo che non lo avrebbero dato a nessuna altra squadra. E’ stato un rigore scandaloso". Senza mezze misure Ravalli condanna dunque la decisione di Doveri in Napoli-Juventus.

Ravanelli entra nel merito e spiega il motivo per cui il penalty non era da fischiare: "Chiellini salta, allarga le braccia e colpisce involontariamente il giocatore del Napoli. Chiellini era davanti all'avversario, di spalle, non lo ha nemmeno visto. Ha aperto le braccia per consentire l'uscita del portiere. Rrahmani? Non avrebbe mai preso la palla. E' un rigore totalmente inventato sia dal VAR che dall'arbitro Doveri".