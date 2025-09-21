Calcio
Raspadori fa fatica all’Atletico Madrid, i tifosi lo bocciano: contro il Maiorca 0 tiri in porta

Raspadori non ha brillato con l’Atletico Madrid ed è stato sostituito dopo un’ora al debutto da titolare in Liga: per molti tifoso è stato un investimento deludente.
A cura di Ada Cotugno
Immagine

L'avventura spagnola di Giacomo Raspadori sta prendendo una piega poco entusiasmante e i tifosi cominciano già a sollevare il velo della polemica. Contro il Maiorca è arrivata la sua prima partita da titolare in Liga con l'Atletico Madrid, la seconda se si conta anche la gara di Champions League contro il Liverpool, ma Simeone lo ha sostituito dopo un'ora di gioco tra la delusione generale: l'ex Napoli non è riuscito a fare neanche un tiro in porta e al 60′ è stato sostituito assieme al resto degli attaccanti per cercare di dare la sferzata decisiva in un incontro deludente finito 1-1.

Come sta andando Raspadori all'Atletico Madrid

La prima partita da titolare in campionato non è andata bene per l'ex attaccante del Napoli, passato in estate alla corte di Simeone dopo aver condiviso la maglia con suo figlio in Italia. Contro il Maiorca è partito da titolare per la seconda volta dopo il debutto in Champions ad Anfield ma è stato deludente così come tutto il resto della squadra: i colchoneros hanno pareggiato per 1-1 dando continuità a un periodo negativo che li accompagna dall'inizio di questa Liga.

Raspadori ha giocato per 60 minuti e in tutto questo tempo non è riuscito mai a calciare verso la porta avversaria. I suoi numeri per il momento sono preoccupanti perché è ancora a secco di gol e assist, e anche il cambio di Simeone (che lo ha tolto per far entrare Griezmann) non è rasserenante. Anche i tifosi hanno cominciato a rumoreggiare in questa situazione di incertezza: molti hanno messo nel mirino l'attaccante italiano per le sue prestazioni deludenti, anche se fin qui è stato utilizzato molto poco, ma soprattutto discutono l'investimento da 30 milioni di euro fatto in estate dall'Atletico Madrid che per il momento non sta ripagando.

