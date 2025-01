video suggerito

Rashford a Napoli, Osimhen al Manchester United: cosa c'è di vero dietro uno scambio di mercato pazzesco Le ultime notizie di calciomercato dall'Inghilterra accendono la fantasia dei tifosi per una trattativa che, al momento, esiste solo nelle intenzioni degli inglesi. Dall'offerta possibile fino allo stipendio del calciatore, tutto quello che c'è da sapere.

Marcus Rashford al Napoli, Victor Osimhen al Manchester United. Le ultime notizie di calciomercato che rimbalzano dall'Inghilterra alimentano la fantasia dei tifosi che, dopo McTominay e Lukaku, sognano l'arrivo di un terzo colpo da Old Trafford. L'attaccante 26enne, caduto in disgrazia anche con il neo allenatore Amorim dopo il rendimento a picco sotto ten Hag (come del resto tutta la squadra), è la pedina che – secondo i tabloid inglesi – potrebbe essere sacrificata per intavolare la trattativa con il club partenopeo e chiudere l'operazione dopo i "no" della punta a ipotesi di trasferimento in Arabia Saudita oppure in Turchia.

Quanto guadagna Rashford, lo stipendio da capogiro al Manchester United

I Red Devils non hanno più alcuna intenzione di tenere il calciatore che due anni fa esplose grazie a 30 gol segnati nella stagione 2022-2023: è fuori dal progetto tecnico del nuovo tecnico, il suo contratto da circa 400 mila euro a settimana è un onere da cui sgravare il bilancio. E proprio lo stipendio di Rashford è uno dei nodi da sciogliere: nella tabella dei calciatori è il terzo più pagato nel Manchester, in virtù del contratto da quasi 19 milioni a stagione (fino al 2028). È una cifra assolutamente fuori dai parametri dei campani che hanno posto un tetto anche ai big: 6, massimo 6.5 milioni come nel caso di Lukaku e del rinnovo di Kvara.

Cosa propone il club di Old Trafford per cedere l'attaccante

A meno che non arrivino proposte allettanti per lo United (e per lo stesso calciatore), l'idea della società inglese è inserire Rashford in un'offerta di scambio per prendere Victor Osimhen attualmente al Galatasaray. Anche quest'aspetto solleva perplessità perché sembra difficile pensare che il Napoli rinunci ai 75 milioni della clausola che permetterebbero di rientrare degli investimenti e lasciare un ‘gruzzolo' da spendere per potenziare la rosa in vista di una possibile partecipazione alla prossima Champions.

Ammesso che si apra effettivamente un canale in tal senso (al momento il Napoli è concentrato sui rinnovi e sulla difesa da sistemare, con Danilo in cima alla lista delle preferenze), stando a quanto rivelato dai tabloid i Red Devils potrebbero anche prendere in considerazione una formula particolare per il passaggio di Rashford in azzurro: una formula di prestito (da capire se con diritto oppure obbligo di riscatto) che può materializzarsi se il suo nuovo club coprirà parte del suo stipendio pagando una quota importante.