Danilo via dalla Juve: “Cerchiamo una soluzione gradita a tutti”, poi inizierà il mercato della Juve Il Football Director della Juventus ha fatto il punto sul mercato invernale. Giuntoli ha annunciato l’addio di Danilo ed ha dichiarato che i bianconeri effettueranno almeno un acquisto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Juventus e Danilo stanno per separarsi. Il difensore brasiliano dopo cinque anni e mezzo nel mercato invernale lascerà la Juve, club del quale è il capitano. Che a fine stagione ci sarebbe stato l'addio era quasi certo, ma le cose sono cambiate in breve tempo e l'addio arriverà in anticipo. Giuntoli ha confermato la cessione ed ha anche detto che la Juve a gennaio avrà un nuovo difensore in rosa.

Giuntoli annuncia l'addio di Danilo

Quest'anno il brasiliano il posto in squadra lo ha perso, dodici presenze e un assist in campionato con 578 minuti giocati (meno di 7 partite complete). Gli ultimi giorni sono stati complessi. Danilo è stato messo fuori rosa e con un post poi ha annunciato l'addio ai colori bianconeri. La cessione è stata confermata dal Football Director della Juve Cristiano Giuntoli che da Riyadh ha detto: "Siamo d’accordo con il suo entourage e stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e per la Juventus. Quando c’è un calciatore sul mercato, ci deve essere il gradimento di entrambe le parti".

Quale può essere questa soluzione? Il Napoli è fortemente interessato a Danilo e parrebbe abbia un'idea di massimo di accordo, ma per l'estate. La Juve aveva proposto uno scambio al Milan, per avere Tomori, ma la trattativa non è decollata.

La Juve nel mercato di gennaio comprerà un difensore

L'uomo mercato della Juventus alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana con il Milan a Radio Serie A ha pure annunciato l'acquisto di un difensore: "Ci muoveremo per cercare qualcuno in difesa", ma non solo: "In entrata stiamo attenti a eventuali occasioni interessanti".

Per occasioni interessanti Giuntoli probabilmente si riferisce a colpi di livello in attacco. Zirkzee e Rashford sono in uscita dal Manchester United, così come Kolo Muani verso l'addio al PSG. Mentre per la difesa, oltre a Tomori, i nomi caldi sono quelli di Antonio Silva del Benfica e Hancko del Feyenoord.