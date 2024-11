video suggerito

Osimhen e il Galatasary non si separeranno a gennaio: "È una grande famiglia, la migliore in carriera" Una recente intervista di Victor Osimhen ai media nigeriani ha avvicinato ulteriormente l'attaccante al Galatasaray malgrado nel contratto ci sia una clausola per gennaio: "Davanti alla volontà del giocatore, quella cosa non vale nulla"

A cura di Alessio Pediglieri

Victor Osimhen vuole il Galatasaray e il Galatasaray vuole Victor Osimhen. Le cronache recenti, tra dichiarazioni rilasciate e numeri alla mano mostrano il ritorno dell'attaccante nigeriano a livelli importanti in Turchia dove ha ritrovato la forma psicofisica migliore dopo gli ultimi mesi difficili al Napoli. E nel mercato di gennaio si prospetta la contromossa del club turco alla clausola inserita nel contratto attuale: il Galatasaray è pronto a mettere soldi pesanti sul tavolo, grazie ai nuovi sponsor dalla Cina, e le ultime parole di Osimhen aprono al prolungamento.

Osimhen non si nasconde, il Galatasaray è la nuova famiglia

Le parole di Victor Osimhen rilasciate al media nigeriano OgaNla Media hanno lasciato il segno: "Ad essere sincero, non mi aspettavo così tanto amore quando sono arrivato. Tuttavia, quando sono entrato a Istanbul, è stata una sensazione meravigliosa vedere così tante persone all'aeroporto. È una chiara indicazione di quanto grande sia il Galatasaray, un club e una famiglia. Questo è il punto", ha spiegato Osimhen. "Ogni volta che scendo in campo, gridano il mio nome e fanno il tifo. È un grande privilegio avere 50mila persone che gridano il vostro nome all'unisono. Ringrazio tutti loro per avermi dato questa sensazione speciale: è uno dei momenti più belli della mia carriera"

I numeri di Osimhen al Galatasaray: prestazioni da campione

La stella nigeriana Victor Osimhen è arrivato da Napoli a fine estate ed è stato acquistato in via temporanea dal Galatasary che lo ha subito inserito anche in campo, malgrado la concorrenza spietata di altri "ex italiani" come Mertens e Icardi. Osimhen ha fin qui giocato 9 partite ufficiali con il Galatasaray segnando 8 gol e fornendo 3 assist. In Super Lig, il massimo campionato comandato dal Galatasary, il ruolino di marchia del bomber nigeriano è di tutto rispetto.

Partita totale: 6

Gol: 6

Aspettativa gol (xG): 4,19

Frequenza gol: ogni 67 minuti

Gol per partita: 1,2

Tiri per partita: 5,3

Tiri precisi per partita: 2,2

Duelli vinti 5,0 (45%)

Posizioni convertite in gol: 19%

Gol di testa: 3

Gol di piede sinistro: 1

Gol di piede destro: 2

Assist: 2

Osimhen e il Galatasary: a gennaio pronto l'investimento

L'allenatore del Galatasaray Okan Buruk ha confermato che Osimhen voleva restare al Galatasaray: "C'è una clausola nel suo contratto per gennaio, ma ha detto che vuole restare con noi. L'importante qui è ciò che decide il giocatore. Solo Osimhen sarà colui che deciderà se andare o no, dunque quella clausola davanti alla sua volontà non ha alcuna importanza". A conferma dell'unità di intenti tra le parti anche le ultime indiscrezioni sul fronte societario del presidente Dursun Orzbek: "Abbiamo alle porte un enorme accordo di sponsorizzazione dalla Cina e con la quinta stella a fine stagione regaleremo un sogno ai nostri tifosi. Osimhen? Non c'è limite di spesa, il Galatasaray c'è quando vuole un giocatore. Terremo Osimhen a gennaio e ne acquisteremo altri"